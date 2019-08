Due grandi nomi sono pronti per infuocare il palco del Chieti Summer Festival. Nick Mason e Ben Harper saranno i protagonisti dell’appuntamento estivo che l’8 luglio e il 12 luglio porterà una ventata di rock, energia e soul sul palco dell’Arena La Civitella di Chieti.

Chieti Summer Festival: gli ospiti

L’estate di Chieti sta per dipingersi con i colori della grande musica internazionale. L’8 luglio Nick Mason sarà il protagonista del Festival con i “Nick Mason's Saucerful of Secrets”, il gruppo fondato dallo storico membro di una delle band più famose di sempre nella storia della discografia internazionale, ovvero i Pink Floyd.

Il secondo attesissimo appuntamento musicale vedrà invece come protagonistia un’altra leggenda della musica, ovvero Ben Harper, classe 1969, una delle voci più famose, riconoscibili e avvolgenti di sempre che salirà sul palco con la formazione “Ben Harper & The Innocent Criminals”.

Nick Mason: il successo con i Pink Floyd

Nick Mason, classe 1944, è stato l’unico membro fisso dei Pink Floyd con cui ha riscritto la storia della musica vendendo milioni di copie in tutto il mondo, secondo alcune fonti le cifre si attesterebbero intorno ai 250 milioni.

Nel corso della loro carriera i Pink Floyd hanno pubblicato album che hanno stravolto le regole della musica, tra questi troviamo sicuramente “The Dark Side of the Moon”, certificato con oltre quattordici dischi di platino negli Stati Uniti d’America, Regno Unito, Australia e Nuova Zelanda.

Innumerevoli i riconoscimenti ottenuti dalla band nella loro lunga carriera, tra i quali un Grammy Award come “Best Rock Instrumental Performance” per "Marooned".

Ben Harper: la carriera

La carriera di Ben Harper inizia nei primi anni ’90, il suo stile unico e i suoi brani originali lo trasformano immediatamente in uno degli artisti più apprezzati a livello internazionale. Uno dei suoi dischi di maggior successo è “Diamonds On the Inside” che ha ottenuto certificazioni in molti paesi, tra i quali Italia, Portogallo, Stati Uniti d’America, Australia, Francia e Canada. L’ultimo lavoro in studio del cantante è “No Mercy in This Land”, pubblicato nella primavera del 2018.

Il cantante è felicemente sposato con Laura Dern, protagonista della seconda stagione di Big Little Lies (qui potete trovare le foto del cast prima e dopo).