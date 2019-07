Cocoon Riccione: terza estate consecutiva in Romagna

Cocoon per quasi tutti significa il titolo del celebre film del 1985 diretto da Ron Howard. Per gli appassionati di musica elettronica significa esclusivamente il nome del party creato dal leggendario dj e produttore tedesco Sven Väth, che quest’anno festeggia la sua ventesima edizione a Ibiza, celebra l’undicesima e ultima edizione di Cocoon In The Park in Gran Bretagna e torna in Italia in versione Cocoon Riccione per la terza estate consecutiva alla Villa delle Rose di Misano Adriatico.



La programmazione propone Ilario Alicante allnightlong (10 luglio), Karotte & Tobie Neumann (17 luglio), Adam Port b2b & Me e Dana Ruh (24 luglio), Gerd Janson e Maurizio Schmitz (31 luglio), Luca Agnelli e Gregor Trescher (7 agosto), Sven Väth e Maurizio Schmitz (giovedì 15 agosto), Ilario Alicante e James Mile (21 agosto, closing season party). Una line up che rafforza una volta di più l’asse tra il club romagnolo e Ibiza, con tanti italiani in prima linea, Ilario Alicante e Luca Agnelli su tutti. E sempre a proposito di Ibiza, venerdì 26 luglio la Villa delle Rose ospita uno dei dj più acclamati della isla, il sudafricano Black Coffee, resident tutti i sabati all’Hï, il locale sorto al posto dello Space.