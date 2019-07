Goa Boa Festival a Genova: il programma completo e gli artisti in line up

Il programma completo del Goa Boa Festival 2019 a Genova: tutti gli artisti in line up, orari e biglietti

Il Goa Boa Festival 2019 è ai nastri di partenza: si comincerà venerdì 5 luglio e martedì 9 luglio con due preview da cantare a squarciagola, per poi proseguire con lo spin off “Goazilla” il 14 e il 16 luglio e arrivare al fulcro della ventiduesima edizione che andrà in scena dal 17 al 21 luglio. Tanti artisti del panorama indie italiano, ma anche rapper, cantautori e star del rock internazionale. Tra i protagonisti di quest’anno troviamo Calcutta, Gazzelle, Steve Hackett, Jethro Tull, Fast Animals and Slow Kids, Carl Brave, Max Gazzè, Salmo, Izi e tantissimi altri. Oltre 50 concerti in nove serate di festival, nel cuore del Porto Antico di Genova, circondati dal mare.

Il programma completo: artisti in line up, orari, info e biglietti

Di seguito riportiamo il programma completo del Goa Boa Festival 2019, che porterà la sua musica all’Arena del Mare, nel Porto Antico di Genova. Due preview (5 e 9 luglio), lo spin off “Goazilla” con i mostri sacri del rock (14 e 16 luglio) e cinque giornate di festival (dal 17 al 21 luglio). Nelle due serate d’anteprima le porte e la biglietteria apriranno alle ore 18:00, mentre per i restanti eventi della manifestazione l’apertura sarà alle ore 17:00. Consigliamo comunque di consultare il sito del Goa Boa per restare aggiornati.

Preview - 5 luglio: Calcutta (ore 22:00), Mecna (ore 21:00), Giovanni Truppi (ore 20:00), Leyla El Abiri (ore 19:00). Biglietti disponibili al prezzo di 30 euro + d.p. su circuito Ticketone e Vivaticket.

Preview - 9 luglio: Gazzelle (ore 22:00), Eugenio in via di gioia (ore 21:00), Fulminacci (ore 20:00), SEM (ore 19:00). Biglietti disponibili al prezzo di 28 euro + d.p. su circuito Ticketone.

“Goazilla” - 14 luglio: Steve Hackett. Biglietti disponibili su circuito Ticketone, prezzi (diritti di prevendita inclusi): all standing non numerato 30 euro, II poltrona numerata 35 euro, I poltrona numerata 40 euro, poltronissima numerata posti esauriti.

“Goazilla” – 16 luglio: Jethro Tull. Biglietti disponibili su circuito Tickeone, prezzi (diritti di prevendita inclusi): all standing non numerato posti esauriti, II poltrona numerata 46 euro, I poltrona numerata 55 euro, poltronissima numerata 69 euro.

17 luglio: Fast Animals and Slow Kids, Rancore, Giorgio Canali, I’m not a blonde, Ophelya, Giungla, Marte. Biglietti disponibili al prezzo di 15 euro + d.p. su circuito Vivaticket.

18 luglio: Carl Brave, Alfa, Dutch Nazari, Pnksand, Ghemon, Dola, Olly, Fadi. Biglietti disponibili al prezzo di 26 euro + d.p. su circuito Ticketone.

19 luglio: Max Gazzè, Dimartino, Rovere, Eugenia Post Meridiem, Emmanuelle, Dellacasa Maldive, Terso, Han. Biglietti disponibili al prezzo di 27 euro + d.p. su circuito Ticketone.

20 luglio: Salmo, Quentin40, Massimo Pericolo, Speranza, Dani Faiv, Psicologi, Fuera. Biglietti disponibili al prezzo di 35 euro + d.p. su circuito Ticketone.

21 luglio: Izi, Ernia, Side Baby, Priestess, Maggio, Irbis37, Tauro boys, Matsby. Biglietti disponibili al prezzo di 25 euro (d.p. inclusi) su circuito Ticketone.

Come arrivare al Goa Boa Festival

Il Goa Boa Festival andrà in scena nella suggestiva cornice dell’Arena del Mare, situata al termine di via Magazzini del Cotone, nel Porto Antico di Genova. L’Arena del Mare è facilmente raggiungibile in pochi minuti a piedi dal centro storico e dalle fermate delle linee di autobus e metropolitana che passano per Piazza Caricamento. Per chi arriverà in auto, all’interno dell’area del Porto Antico ci sono ampie possibilità di parcheggio, coperto e scoperto. L’accesso del pubblico all’Arena del Mare avverrà unicamente attraverso via Magazzini del Cotone, al termine della quale è situata anche la biglietteria del festival.