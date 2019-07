Elton John in concerto al Lucca Summer Festival: info e scaletta

Sarà l’ultima occasione per assistere a un concerto di Elton John in Italia: il live in programma domenica 7 luglio al Lucca Summer Festival fa parte, infatti, del lunghissimo tour d’addio del baronetto del pop intitolato “Farewell Yellow Brick Road”. Dopo essersi esibito all’Arena di Verona lo scorso maggio, ritrovandosi anche a dover annullare uno dei due show in calendario per un’infiammazione alle corde vocali, Elton John sta per tornare in Italia per un’ultima data live. Ecco tutte le informazioni per arrivare preparati al concerto di Lucca: orari, biglietti e le canzoni in scaletta per questo imperdibile appuntamento.

Elton John al Lucca Summer Festival: tutte le info sul concerto

A settembre 2018 Elton John ha dato il via al suo lunghissimo “Farewell Yellow Brick Road” tour: il calendario della tournée d’addio conta oltre 300 concerti in tutto il mondo, un congedo dalla sua carriera musicale live che durerà oltre tre anni (l’ultimo show andrà in scena alla O2 Arena di Londra il 16 dicembre 2020). Sir Elton si è già esibito in Italia lo scorso maggio, tenendo un concerto nella storica Arena di Verona, e ora sta per tornare nel nostro Paese per quello che sarà il suo ultimo live italiano: l’appuntamento è per il 7 luglio 2019 al Lucca Summer Festival. La star del pop terrà lo spettacolo nel meraviglioso contesto delle Mura Storiche di Lucca, l’orario d’inizio è fissato per le 21:00. I biglietti sono acquistabili su circuito Ticketone, online e nei punti vendita autorizzati, e attualmente c’è ancora disponibilità per certi settori: posti in platea gold a 220 euro + diritti di prevendita, platea visibilità ridotta a 150 euro + d.p. e prato (posto in piedi) a 52 euro + d.p.; esaurita la disponibilità in tutti gli altri settori. Inizialmente, il concerto di Elton John avrebbe dovuto svolgersi in Piazza Napoleone ma, a seguito della grandissima richiesta da parte dei fan, l’organizzazione ha deciso di spostare l’evento nell’area delle Mura Storiche. La nuova location permetterà a ulteriori 7.000 fan di partecipare allo show di Lucca; i biglietti acquistati prima del cambio venue resteranno comunque validi per il nuovo spazio e non dovranno essere cambiati. I posti verranno ricollocati il più fedelmente possibile rispetto alle posizioni precedentemente scelte. Per restare aggiornati su tutte le info dettagliate vi consigliamo di consultare il sito ufficiale del Lucca Summer Festival.

La possibile scaletta del concerto

Durante il suo tour d’addio alle scene, Elton John suonerà per il pubblico tutti i suoi più grandi successi. Canzoni entrate nella storia, con una scaletta che promette lacrime ed emozioni forti. Il baronetto inglese ripercorrerà sul palco la sua straordinaria carriera con brani del calibro di “Rocket Man (I Think It’s Going To Be A Long, Long Time)”, “Sorry Seems To Be The Hardest Word”, l’indimenticabile “Candle In The Wind”, “I’m Still Standing”, per poi finire con la dolcezza di “Your Song” e il saluto d’addio con la canzone che ha dato il nome al tour: “Goodbye Yellow Brick Road”. Di seguito riportiamo la scaletta seguita da Elton John durante i precedenti concerti della tournée; le canzoni presentate a Lucca potrebbero subire delle variazioni in base alle scelte dell’artista.