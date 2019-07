Calcutta in concerto al Lucca Summer Festival: info e scaletta

Calcutta continua a far cantare a squarciagola i suoi fan con i concerti estivi del suo “Evergreen tour”. La prossima tappa in programma è al Lucca Summer Festival: sabato 6 luglio il cantautore di Latina si esibirà con la sua band sul palco di Piazza Napoleone. Ecco tutte le informazioni utili per arrivare preparati al live di Calcutta: gli orari, i biglietti e le canzoni in scaletta.

Calcutta al Lucca Summer Festival: tutte le info sul concerto

Calcutta è tra gli artisti in line up al Lucca Summer Festival 2019: il suo live è previsto per sabato 6 luglio sul palco allestito in Piazza Napoleone. L'apertura delle casse per l’acquisto e il ritiro dei biglietti è prevista per le ore 18:30, la biglietteria Summer Point è situata in Piazza del Giglio, ingresso S. Girolamo. Il ritiro di accrediti (per concorsi, ospiti e stampa) sarà possibile dalle ore 19:30. L’orario di inizio del concerto di Calcutta è fissato per le 21:30 e in apertura ci sarà il live di Francesco De Leo (ancora non sono stati comunicati gli orari ufficiali dell’opening act, consigliamo di restare aggiornati sul sito ufficiale del festival o sulle pagine social di organizzatori e artisti). I biglietti per assistere allo show sono disponibili all’acquisto su circuito Ticketone, online e nei punti vendita autorizzati. I prezzi: posto in piedi a 30 euro + diritti di prevendita, tribuna non numerata 43 euro + d.p., non più disponibili i biglietti in tribuna numerata e statua gold. Salvo disponibilità, è possibile acquistare il titolo d’accesso anche direttamente in cassa il giorno dell’evento. L’organizzazione del Lucca Summer Festival raccomanda di acquistare i biglietti per i propri concerti solamente presso i circuiti di vendita autorizzati.

La possibile scaletta del concerto

Calcutta è tra gli artisti selezionati dal Lucca Summer Festival 2019, manifestazione musicale toscana che anche quest’anno, per la sua ventiduesima edizione, propone un ricco calendario di concerti. Il cantautore di Latina salirà sul palco di Piazza Napoleone sabato 6 luglio, accompagnato dalla sua band, per presentare al pubblico le canzoni del suo ultimo album “Evergreen”, uscito il 25 maggio 2018 per Bomba Dischi e attualmente certificato disco d’oro. Recentemente, è stata pubblicata anche una nuova versione estesa del disco intitolata “Evergreen… E altre canzoni”, arricchita da varie demo, live version e dai nuovi brani “Sorriso (Milano Dateo)” e “Due punti”. Nei live di Calcutta resta ampio spazio anche per i precedenti successi della sua fortunata carriera, tra cui il singolo d’esordio “Cosa mi manchi a fare”, “Gaetano”, “Frosinone”, “Oroscopo” e tante altre canzoni tutte da cantare. Di seguito riportiamo la scaletta seguita dal cantautore durante i precedenti concerti estivi; ricordiamo che i brani presentati al live di Lucca potrebbero subire variazioni in base alle scelte dell’artista.