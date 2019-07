30 Seconds To Mars in concerto al Pistoia Blues e a Collisioni: info e scaletta

I 30 Seconds To Mars continuano il loro tour in Italia: dopo essersi esibiti al Rock in Roma e a Padova, la band capitanata da Jared Leto ha in serbo altre due tappe nel nostro Paese. Gli appuntamenti sono fissati a sabato 6 luglio al Pistoia Blues Festival e a domenica 7 luglio a Barolo (CN), nelle langhe piemontesi, in occasione di Collisioni Festival. Ecco tutte le informazioni utili per arrivare preparati alle restanti date italiane dei Thirty Seconds To Mars: orari, biglietti e la possibile scaletta.

30 Seconds To Mars al Pistoia Blues: tutte le info sul concerto

I 30 Seconds To Mars sono tra gli artisti in line-up per l’edizione 2019 del Pistoia Blues Festival. Il concerto si terrà sabato 6 luglio in Piazza Duomo a Pistoia; l’orario d’inizio del live è fissato alle 21:30. È possibile acquistare i biglietti in prevendita su circuito Ticketone e Ticketmaster, online e nei punti vendita autorizzati. Attualmente sono ancora disponibili biglietti parterre al prezzo di 45 euro + diritti di prevendita e in tribuna numerata a 50 euro + d.p., mentre sono esauriti i posti in tribuna gold.

30 Seconds To Mars a Collisioni Festival (Barolo, Cuneo): tutte le info sul concerto

Collisioni Festival sarà la quarta ed ultima tappa italiana del tour 2019 dei 30 Seconds To Mars. Jared Leto e la sua band si esibiranno sul palco di Piazza Colbert a Barolo, provincia di Cuneo, domenica 7 luglio (Piazza Rossa nella mappa condivisa sul sito del festival). Il concerto inizierà alle ore 21:30. I biglietti sono disponibili su circuito Ticketone e Ticketmaster, online e nei punti vendita autorizzati, al prezzo di 45 euro + d.p.. Nella stessa giornata, Collisioni Festival ospiterà tra le vie di Barolo anche moltissimi altri spettacoli con protagonisti nomi di spicco della musica e della letteratura, sia italiana che internazionale.

La possibile scaletta dei concerti

I 30 Seconds To Mars stanno continuando il loro “Monolith tour” per presentare live al pubblico l’ultimo album “America”, pubblicato il 6 aprile 2018 per Interscope Records. Nella scaletta seguita durante i concerti dobbiamo sicuramente aspettarci di ascoltare i vari singoli estratti dal disco: “Walk On Water”, “Dangerous Night”, “Rescue Me” e “Love Is Madness” (Emma Marrone ha collaborato con il gruppo per il lancio in Italia di quest’ultimo singolo, chissà se sarà loro ospite anche sul palco). I 30 Seconds To Mars riserveranno ampio spazio anche alle canzoni più famose della loro carriera, contenute nei precedenti album in studio: da “The Kill (Bury Me)” a “City Of Angels”, da “This Is War” ad “Hurricane”. Di seguito riportiamo la scaletta seguita da Jared Leto e dalla sua band durante le precedenti tappe del tour; i brani presentati a Pistoia e Barolo potrebbero subire delle variazioni in base alle scelte del gruppo.