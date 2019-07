Jovanotti in concerto a Lignano Sabbiadoro: info e scaletta del Jova Beach Party

Tutto pronto per la prima tappa dell’attesissimo Jova Beach Party. Lorenzo Jovanotti è da alcuni giorni alle prese con le prove dello spettacolo che animerà le spiagge italiane per tutta l’estate. Nel frattempo sui social aggiorna costantemente i suoi fan con scatti che immortalano il suo gruppo durante i preparativi del live e la squadra che sta lavorando alla costruzione dell’immensa struttura che verrà costruita su ogni spiaggia. Un palcoscenico di straordinario impatto visivo grazie anche all’aiuto di esperti del settore nazionali ed internazionali. Il 6 luglio è la data da cerchiare in rosso, giorno della partenza del Jova Beach Party. La prima tappa si terrà a Lignano Sabbiadoro e ha fatto registrare il sold out già da diverse settimane. Tantissimo l’entusiasmo di Jovanotti che in alcune storie Instagram ha già reso nota la scaletta con i nomi degli artisti e l'orario del loro ingresso sul palco.

La scaletta dello spettacolo a Lignano Sabbiadoro

Questi gli ospiti della tappa di Lignano Sabbiadoro e gli orari delle singole esibizioni:

Paolo Baldini ore 16

Mellow Mood ore 16.30

Ackeejuice Rockers ore 17.15

Shantel ore 18

Albert Marzinotto ore 18.30

Baloji ore 19

Benny Benassi ore 20

Jovanotti ore 20.30

Per ogni artista Jovanotti ha anche scritto un commento per orientare tutti coloro che parteciperanno al concerto. Paolo Baldini offrirà uno spettacolo dub ma sono previste anche alcune sorprese, i Mellow Mood daranno un tocco reggae alla festa, Ackeejuice Rockers, Albert Marzinotto e Benny Benassi saranno i deejay incaricati di far ballare, mentre per Baloji “impazzirete”, come scritto dallo stesso Lorenzo Cherubini. Nello specifico il cantautore ha anche sottolineato come ogni tappa avrà una struttura diversa: «Non ci sarà una scaletta fissa, ogni giornata sarà diversa, saliamo sul palco attacchiamo gli strumenti accendiamo la consolle, partiamo e non ci fermiamo fino a mezzanotte. In riva al mare, con un palco grande e due palchi off, dove nascerà la musica sempre diversa e sempre da ballare e per celebrare il fatto di essere lì insieme vivi come il mare». Jova Beach Party inizierà alle 16 e la musica live ci sarà fino a mezzanotte.

Due uscite discografiche per l'inizio del Jova Beach Party

In vista dell’inizio del Jova Beach Party, saranno disponibili anche due nuovi progetti discografici. Il 5 luglio sarà pubblicato “Jova Beach (After) Party – Volume 1”, una raccolta di 18 brani degli ospiti delle varie tappe dello spettacolo. Questa la tracklist:

BALOJI – L’HIVER INDIEN JOVANOTTI FEAT. CACAO MENTAL – FIESTA LOS WEMBLER’S DE IQUITOS – LAMENTO SELVATICO ORKESTA MENDOZA – CUMBIA VOLCADORA ANTIBALAS – CHE CHE COLE MAKOSSA AFROTRONIX – OyO J.P.BIMENI & THE BLACK BELTS – HONESTY IS A LUXURY JUPITER & OKWESS – MUSONSU FATOUMATA DIAWARA – NTERINI BOMBINO – IMUHAR ACIDO PANTERA – TREMENDA COLETA FORELOCK – ROOTS AND CULTURE MELLOW MOOD – SHE’S SO NICE GATO PRETO – DIAD ENZO AVITABILE – ABBALL CU ME NU GUINEA – NUOVA NAPOLI TONY ALLEN – SECRET AGENT SONORISTAN – SEA NO STREET

Il 6 luglio invece sarà possibile acquistare, in esclusiva solo nelle spiagge che ospiteranno il Jova Beach Party, l’EP di Jovanotti in edizione limitata. Uscito il 7 giugno, “Jova Beach Party EP” contiene sette brani composti dal cantautore per l’occasione e con la collaborazione di sette produttori. “Nuova era” è il brano scelto per promuovere il progetto e che ha conquistato subito il primo posto della classifica tra le canzoni più trasmesse dal circuito radiofonico. Nella versione Jova Beach Party Limited Edition, l'EP contiene due remix inediti proprio del brano 'Nuova era', realizzati dal duo di producer Merk & Kremont e dal dj e producer Albert Marzinotto.