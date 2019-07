30 Seconds To Mars in concerto a Padova: info e scaletta

Dopo essersi esibiti sul palco del Rock In Roma, i 30 Seconds To Mars proseguiranno il loro tour con altre tre tappe italiane. La prossima data in programma è quella all’Arena Live del Gran Teatro Geox di Padova, che si terrà giovedì 4 luglio. Ecco tutte le informazioni utili per arrivare preparati al concerto della band capitanata da Jared Leto: orari, biglietti, come arrivare e la possibile scaletta.

Thirty Seconds To Mars a Padova: orari e biglietti del concerto

I 30 Seconds To Mars stanno proseguendo il loro “Monolith tour” a supporto del loro ultimo album “America”, pubblicato il 6 aprile 2018. Il calendario della tournée prevede ben quattro date italiane: dopo l’esibizione del 3 luglio al Rock In Roma, Jared Leto e la sua band saranno protagonisti sul palco dell’Arena Live del Gran Teatro Geox di Padova il 4 luglio, per poi far tappa anche al Pistoia Blues Festival il 6 luglio e a Collisioni Festival (Barolo – Cuneo) il 7 luglio. Concentrandoci sul prossimo evento in programma, l’imminente concerto del 4 luglio dei 30 Seconds To Mars a Padova si terrà all’Arena Live, nello spazio esterno del Gran Teatro Geox. La biglietteria, dove è ancora possibile acquistare titoli d’accesso, sarà aperta dalle ore 16:30, mentre l’orario d’inizio del live è fissato alle 21:45. L’organizzazione consiglia fortemente di arrivare comunque con largo anticipo per evitare code all’ingresso. È possibile acquistare i biglietti in prevendita su circuito Ticketone al prezzo di 45 euro + d.p. per i posti parterre in piedi e a 50 euro + d.p. per la tribuna frontale numerata. L’acquisto è possibile anche direttamente alle casse della venue, diffidate dei venditori abusivi e acquistate esclusivamente presso le biglietterie autorizzate.

Come arrivare all’Arena Live del Gran Teatro Geox a Padova

L’Arena Live, spazio esterno al Gran Teatro Geox, si trova in via Tassinari 1 a Padova. L’organizzazione consiglia di raggiungere la venue con largo anticipo e usando mezzi alternativi all’auto: biciclette, scooter, moto e accesso a piedi. Per l’occasione è stato predisposto anche un servizio di bus navetta (su prenotazione obbligatoria) con partenza e ritorno alla stazione ferroviaria di Padova, corsia “D” fronte chiosco edicola/Banca Antonveneta. Per chi desidera raggiungere l’Arena Live in auto, sarà possibile parcheggiare presso il Park del Gran Teatro Geox e al Park “Sud” dello Stadio Euganeo, lato curva Sud (da qui sarà disponibile un nuovo bus navetta). Per le info dettagliate consigliamo di consultare il sito del Gran Teatro Geox e di Zed Live.

La possibile scaletta del concerto

I 30 Seconds To Mars stanno presentando al pubblico il loro ultimo album “America”, pubblicato il 6 aprile 2018 per Interscope Records. In scaletta saranno sicuramente presenti i singoli estratti dal disco: “Walk On Water”, “Dangerous Night”, “Rescue Me” e “Love Is Madness” (chissà se sul palco salirà anche Emma Marrone, che ha collaborato con il gruppo per il lancio in Italia di quest’ultimo singolo). La band di Jared Leto non mancherà di portare in scena anche le canzoni più famose della loro carriera, da “The Kill (Bury Me)” a “City Of Angels”, da “This Is War” ad “Hurricane”. Di seguito riportiamo la scaletta seguito dai 30 Seconds To Mars durante le precedenti tappe del tour; i brani presentati a Padova potrebbero subire delle variazioni in base alle scelte della band.