Liam Gallagher in concerto al Collisioni Festival di Barolo: info e scaletta

Dopo il prologo nel segno di Eddie Vedder, entra nel vivo il Collisioni Festival di Barolo (CN), che per il suo secondo appuntamento ospita un altro gigante del rock internazionale: Liam Gallagher. L’ex frontman degli Oasis sarà sul palco di piazza Colbert giovedì 4 luglio alle 21.30 e, neanche a dirlo, il concerto è già sold out da tempo. Quest’anno Liam Gallagher si è già esibito in Italia in occasione del Medimex a Taranto, lo scorso 8 giugno, ma in vista dell’uscita del suo nuovo album “Why Me, Why Not.”, atteso per il prossimo 20 settembre, il più giovane dei fratelli Gallagher ha già annunciato anche le date dell’European tour 2020, durante il quale presenterà ufficialmente il disco al pubblico. Tra le date in calendario vi sono due appuntamenti italiani: il 15 febbraio al Palazzo dello Sport di Roma e il 16 febbraio al Mediolanum Forum di Assago (Milano). I biglietti saranno in vendita dalle ore 10 di venerdì 12 luglio 2019 su circuito TicketOne, online e in tutti i punti vendita autorizzati. I fan che effettueranno il pre-order del nuovo album "Why me? Why not." godranno dell'accesso esclusivo alla prevendita, dalle ore 10 di mercoledì 10 luglio fino alle ore 10 di venerdì 12. Gli iscritti a My Live Nation potranno accedere alle prevendite dalle ore 10 di giovedì 11 luglio fino al giorno successivo (per 24 ore). La prima tranche di date di presentazione del disco è in calendario per il mese di novembre 2019 in UK.

Il Collisioni Festival entra nel vivo

Tanti i cantanti che parteciperanno al “Collisioni Festival 2019” dopo l’anteprima firmata Eddie Vedder. I biglietti sono in vendita sul circuito Ticketone. Ecco il programma completo:

Giovedì 4 luglio – Liam Gallagher (SOLD OUT)

Venerdì 5 luglio – Carl Brave e Max Gazzè

Sabato 6 luglio – Maneskin e Salmo

Domenica 7 luglio - Thirty Seconds to Mars

Mercoledì 10 luglio – Macklemore

Sabato 13 luglio – Calcutta

Martedì 16 luglio – Thom Yorke

Oltre ai concerti, tra sabato 6 e domenica 7 luglio spazio anche ad una rassegna di letteratura con una sfilza di ospiti da paura: John Irving, Stefano Accorsi, Il Volo, Luca Argentero, Mahmood, Giorgio Panariello, Mauro Corona, Gino Strada, Chuck Palahniuk, Loredana Bertè, Massimo Giletti, Vittorio Sgarbi, Selvaggia Lucarelli, Beppe Severgnini, Roberto Saviano, Frankie Hi-NRG, Ambra Angiolini, Paola Turci, Al Bano, Marco Travaglio, Jonathan Coe, Carl Brave, Claudio Magris, Diodato, Enrico Mentana, Francesca Reggiani, Rkomi, Emmanuel Carrère, Valerio Massimo Manfredi, Nina Zilli, Ghemon, Ezio Greggio, The Jackal, Ornella Vanoni, Guillermo Mariotto, Daniele Silvestri, Paolo Ruffini, Max Gazzè, Lodovica Comello, Simona Ventura.

La possibile scaletta

Si annuncia una scaletta molto variegata per il concerto dell’ex Oasis, tra storici successi della band con la quale entrò nella leggenda negli anni Novanta e brani dalla sua fresca carriera da solista. Non mancheranno ovviamente i primi singoli dal suo prossimo album, “The River” e “Shockwave”. Per avere un’idea di ciò che potrà essere, ecco la setlist del concerto di Gallagher al festival di Glastonbury lo scorso 29 giugno: