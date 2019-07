J-Ax e Articolo 31 in concerto a Legnano: info e scaletta

Tutto pronto per il concerto del 3 luglio a Legnano presso il Rugbysound di Isola del Castello, a Legnano. Di seguito tutte le info sulla potenziale scaletta e su come arrivare

J-Ax e Articolo 31 in concerto a Legnano: biglietti

Il tour estivo di J-Ax con gli Articolo 31 prosegue a gonfie vele dopo un successo da dieci eventi sold out tenutosi al Fabrique di Milano alla fine del 2018. In compagnia dell’ex socio Dj Jad, l’artista salirà sul palco del Rugby sound di Legnano per una grande serata di musica. I biglietti per l’evento in questione non sono più disponibili sul circuito di prevendita TicketOne, dove erano in presale per la fascia di prezzo “Posto Unico”.

Il concerto avrà inizio alle ore 21:30, ma i cancelli apriranno con un po’ di anticipo (intorno alle ore 19) così da permettere al pubblico di accomodarsi.

J-Ax e Articolo 31 in concerto a Legnano: come arrivare

La location del concerto si trova in via Castello 1, a Legnano, nell’Isola del Castello, ovvero l’area verde posta sul retro del Castello e circondata dal fiume Olona. Chi arriva da Milano, Bergamo, Brescia e Varese può imboccare la A8 (uscita Legnano) e proseguire lungo viale Cadorna verso i parcheggi di viale Toselli. La strada è inoltre dotata di ingressi pedonali all’area del Festival. Chi arriva in treno può raggiungere la location con una passeggiata di circa 20 minuti per arrivare sul posto.

J-Ax e Articolo 31 in concerto a Legnano: la possibile scaletta

Ancora non abbiamo un elenco completo delle canzoni che J-Ax porterà sul palco del concerto di Legnano, ma la lista che segue si basa sull’elenco delle canzoni suonate nelle date precedenti del tour. Ecco la possibile scaletta del concerto di J-Ax e degli Articolo 31 a Legnano:

Rap & Roll / Miss e Mr. Hide / Aqua nella squola / Ribelle e basta Snob / L’uomo col cappello / Vecchia scuola Non è un film Gente che spera Fuck You Piccoli per sempre Deca Dance / Immorale / Più stile Dentro me Altra vita Il bello di essere brutti Uno di quei giorni Italiana / Vorrei ma non posto / Senza pagare Spirale ovale / Domani smetto Un urlo / Non c’è rimedio / La fidanzata / Latin Lover / 2030 Tranqi Funky Domani Il funkytarro La mia ragazza mena L’italiano medio A pugni col mondo Due su due Ohi Maria Intro Maria Salvador Tutto tua madre

J-Ax e Articolo 31 in concerto nel 2019: le date

Questo è il calendario completo delle date di J-Ax e Articolo 31 per l’estate del 2019: