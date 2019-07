Braschi lancia l'anti-tormentone: Il cuore degli altri

E' Il cuore degli altri il nuovo singolo di Braschi, in radio e su tutte le piattaforme digitali da venerdì 5 luglio. Il brano, prodotto da Franco Naddei in Romagna, mixato da Patrizio Simonini a Milano e distribuito da Artist First, segna il ritorno del cantautore a due anni dalla sua partecipazione al Festival di Sanremo. Per questa estate Braschi propone l'antitesi del tormentone: un pezzo che si colloca tra il pop, l'indie e il cantautorato, con cui vuole dare una chiave di lettura contemporanea e attraente alla canzone d'autore.



Così Braschi motiva questa sua scelta: È il momento più sbagliato dell'anno per far uscire una canzone come questa, ma forse non esistono momenti giusti o sbagliati per dire qualcosa quando hai la necessità fisica di farlo. Siamo sempre più connessi e sempre più soli, abbiamo la sottile sensazione che le nostre vite meritino di essere seguite in quanto tali. Una chitarra acustica vecchia, registrata con un microfono a contatto, si mischia ai colpi di una batteria elettronica e agli accordi di un pianoforte a muro: Il Cuore degli altri parte a bassa voce per diventare inno di una condivisione reale.