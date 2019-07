Thirty Seconds To Mars in concerto a Rock In Roma: info e scaletta

È uno degli eventi di punta del ricchissimo cartellone del Rock In Roma. L’attesa sta salendo per l’esibizione dei Thirty Seconds To Mars nella Cavea dell’Auditorium Parco della Musica, che ospiterà il primo dei quattro concerti italiani di Jared Leto e soci mercoledì 3 luglio. Biglietti ancora disponibili in tutti i settori, anche se non sono in molti quelli rimasti. La prevendita sta procedendo sul circuito Ticketone, questi i prezzi settore per settore:

Tribuna Alta Mediana: 51,75 euro

Tribuna Laterale: 57,50 euro

Tribuna Mediana: 63,25 euro

Tribuna Centrale:69,00 euro

Parterre in piedi: 57,50 euro

L’album, il tour e la collaborazione con Emma Marrone

A cinque anni di distanza dal precedente “Love, Lust, Faith and Dreams” del 2013, i Thirty Seconds to Mars hanno pubblicato “America” nel 2018. Da quest’ultimo progetto discografico sono stati estratti i singoli di successo “Walk on Water” e “Dangerous Night”, che ha raggiunto la settima posizione in Italia, e “Rescue Me”, anch'esso entrato nella Top 10. Nella settimana d'uscita, “America” è stato il disco internazionale più venduto in Italia. La band americana ha poi sorpreso tutti lo scorso febbraio all’annuncio della collaborazione con Emma Marrone nel singolo “Love Is Madness”. Nella versione originale la canzone è interpretata in duetto con Halsey, invece per il lancio in Italia era stata scelta la cantante fiorentina. Entusiasta l’artista, che aveva annunciato la collaborazione sui social: «Sono senza parole! Non vedevo l’ora di dirvelo…Niente è impossibile! E questa è una grande dimostrazione. Lavorare duramente, amare la musica fino in fondo e crederci sempre! Love is madness è il nuovo singolo! Grazie a Thirty Seconds to Mars Jared Leto. È un grande onore per me! Questo pezzo è una BOMBA atomica!! Spero a presto! Dal 22 febbraio su tutte le piattaforme digitali». I Thirty Seconds to Mars hanno ben quattro i concerti in programma dopo il grande successo ottenuto a Milano Rocks 2018 a settembre. Questi gli appuntamenti confermati:

Mercoledì 3 luglio – Rock in Roma, Cavea dell’Auditorium Parco della Musica

Giovedì 4 luglio – Padova, Gran Teatro Geox

Sabato 6 luglio – Pistoia Blues, piazza Duomo

Domenica 7 luglio – Barolo, Collisioni Festival

La probabile scaletta

Con la band in giro per il mondo tra festival e kermesse varie, la scaletta del live romano non dovrebbe essere molto diversa da quella eseguita nelle ultime uscite. La band suonerà i suoi cult ma anche i pezzi dell’ultimo disco, “America”. Il loro quinto album in studio, uscito lo scorso anno dopo una lunga gestazione, nella settimana di debutto è stato il disco internazionale più venduto in Italia. Fanno parte di America “Walk on Water”, “Dangerous Night” e “Rescue Me”, singoli che in breve tempo hanno scalato le classifiche del nostro Paese. Per rendere l’idea, ecco la setlist del live di domenica 30 giugno scorsa a Burg Clam, in Austria: