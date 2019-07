Pochissimi giorni ci separano al debutto del Jova Beach Party , l'attesissimo evento estivo con cui Jovanotti porterà musica, energia positiva , eventi e spettacolo in giro per tutta Italia .

Diciassette date in giro per l’Italia, eventi, spettacoli, divertimento e ovviamente tanta musica. Sabato 6 luglio si alzerà il sipario sull’attesissimo “Jova Beach Party” che nei mesi di giugno, luglio e agosto toccherà il Bel paese.

Jova Beach Party: tutto pronto per l’inizio

L’artista romano, classe 1966, si prepara a portare un’ondata di energia attraverso la realizzazione di un evento mai visto prima, descritto come “una città temporanea, un villaggio sulla spiaggia, un nuovo format di concerto, un happening per il nuovo tempo”.

In questi giorni il cantante (qui puoi trovare tutte le foto più belle di Jovanotti) è alle prese con le prove e la messa a punto degli ultimi accorgimenti per far si che tutto sia perfetto in ogni minimo dettaglio. Sabato 6 luglio avverrà il debutto del Jova Beach Party presso la Spiaggia Bell’Italia di Lignano Sabbiadoro, l’inizio è previsto per le ore 16:00.

Jovanotti: “Finalmente sapremo dopo tanti mesi cos’è questa storia”

Nelle scorse ore Lorenzo Cherubini, queso il suo nome all’anagrafe, ha postato foto e video dal backstage mostrando al pubblico i lavori in corso per gli allestimenti e le prime immagini di quello che sarà il palco. Ieri pomeriggio il cantante ha pubblicato sul suo profilo Instagram una foto dei camerini degli artisti, ovvero delle tende indiane in mezzo alla spiaggia.

Lo scatto è stato accompagnato da un messaggio del cantante: ”I camerini di Jova Beach Party nel backstage per me e per gli ospiti, e ne abbiamo anche uno con qualche strumento per provare al volo qualche duetto improvvisato (perché una volta partiti non ci sarà soundcheck, tutto avverrà sui palchi in diretta). Tutto questo da sabato prenderà il via e finalmente sapremo dopo tanti mesi cos’è questa storia che vivremo insieme”.

Jovanotti: “Non mi sono mai sentito così prima”

Jovanotti ha poi raccontato le emozioni a pochi giorni dal tanto atteso inizio: “Io non mi sono mai sentito così prima di un “viaggio” musicale. Oggi durante le “prove libere” ci sono stati momenti di grande energia, ho con me una grande squadra, e porteremo la gioia, noi insieme, questa è la scommessa, la gioia che così grande neanche sappiamo che esiste. Arriverete in moltissimi e vi aspettiamo qui a Lignano Sabbiadoro e poi in giro, questa cosa la faremo insieme. Goduria totale”.