Festival Gaber 2019: il programma completo e gli ospiti

A 80 anni dalla nascita di Giorgio Gaber, prende il via la tredicesima edizione del Festival Gaber, dedicato al grande artista milanese scomparso nel 2013. Il programma dell’evento si snoderà tra Camaiore, Montecatini Terme, Pistoia e Livorno a partire da venerdì 5 luglio.

Gli appuntamenti e gli ospiti principali del Festival

Tanti gli appuntamenti in programma per questa edizione speciale del Festival Gaber, la rassegna che proseguirà fino al 3 agosto con una serie di iniziative che coinvolgeranno cantanti, attori e personaggi dello spettacolo. Tra gli eventi principali segnaliamo l’apertura con il tradizionale “Le strade di notte”, spettacolo itinerante ideato e diretto dal drammaturgo-cantautore Gian Piero Alloisio. Ancora una volta i luoghi più caratteristici del centro storico diventeranno dei suggestivi palcoscenici naturali. Lo spettacolo quest’anno sarà dedicato agli 80 anni dalla nascita di Gaber e proporrà una cronologia ragionata del repertorio gaberiano. Da non perdere, tra gli altri, lo spettacolo scritto e interpretato da Marco Morandi “Nel nome del padre. Storia di un figlio di…”, un incontro con Neri Marcorè il 15 luglio e quello di Luca Carboni il 17 luglio. Il 20 luglio è il turno di Giovanni Vernia, mentre il 22 luglio Simone Cristicchi, vincitore del premio Artisti del Teatro Canzone nella seconda edizione del Festival Gaber, darà la sua particolare visione dell’artista milanese. Quest’anno la Fondazione ha intenzione di avvicinare anche i più giovani all’opera di Giorgio Gaber e lo fa con alcuni dei personaggi più amati: gli Ex-Otago e Salmo, che saranno sul palco di piazza San Bernardino rispettivamente il 24 e il 28 luglio. Per il gran finale, due donne: l’oro olimpico Bebe Vio e Ambra Angiolini, entrambe ospiti il 29 luglio. Ultimo appuntamento il 3 agosto a Lido di Camaiore con un’edizione speciale de “Le strade di notte”, ribattezzata per l’occasione “Le spiagge di notte”.

Il programma ufficiale del Festival Gaber 2019

L’edizione dell’80° compleanno di Giorgio Gaber avrà sempre come centro delle proposte culturali Camaiore, la cittadina che Gaber aveva scelto come sede principale per il suo lavoro di scrittura con Sandro Luporini e in cui si era ritirato fin dagli anni Novanta. Proprio a Camaiore l’artista si è spento il 1° gennaio del 2003.

5 luglio - "Le strade di notte", Camaiore | spettacolo itinerante scritto e diretto da Gian Piero Alloisio

7 luglio - "Nel nome del padre. Storia di un figlio di…", con Marco Morandi al Teatro dell’Olivo

15 luglio - Neri Marcorè

17 luglio - Luca Carboni

20 luglio - Giovanni Vernia

22 luglio - Simone Cristicchi

24 luglio - Ex-Otago

28 luglio - Cosmo

29 luglio - Bebe Vio

31 luglio - Ambra Angiolini

3 agosto - Le spiagge di notte, Lido di Camaiore, Area pontile

Giorgio Gaber, l’inventore del teatro canzone

Cantautore, commediografo, regista teatrale, attore teatrale: Giorgio Gaber è stato uno degli artisti più influenti dello spettacolo italiano. Chiamato anche il Signor G., è considerato l’inventore del “teatro canzone”, una nuova forma artistica che lanciò, a inizio anni Settanta, insieme a Sandro Luporini, pittore e scrittore viareggino che divenne il suo più stretto collaboratore. La combinazione tra musica e teatro, accompagnata da testi apparentemente leggeri ma di forte impatto sociale e culturale, rappresenta il segno distintivo di tutta l’opera di Giorgio Gaber.