Radio Italia live, il concerto a Palermo: cantanti, programma e scaletta

Ottava edizione per Radio Italia live - Il concerto, l’evento live gratuito organizzato dall’emittente radiofonica con la collaborazione del Comune di Milano e (da due anni) anche del Comune di Palermo. Lunedì 27 maggio è stato il capoluogo lombardo ad ospitare la kermesse musicale, con ospiti alcuni degli artisti più in voga del momento: da Marco Mengoni a Sfera Ebbasta, passando per Loredana Berté, Ultimo, Ligabue, fino al grande ospite internazionale Sting. Anche per la serata di Palermo il parterre si preannuncia altrettanto interessante, con una line-up che tiene conto dei gusti di tutti. Vediamo cosa c’è da aspettarsi dal concerto del 29 giugno.

Radio Italia Live a Palermo: il programma

La serata di Radio Italia Live a Palermo avrà luogo al Foro Italico, in pieno centro storico. L’evento avrà inizio alle 20:30 e sarà presentato da Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu. Nel backstage, invece, ci saranno Marco Maccarini che incontrerà i protagonisti della manifestazione, e Manola Mosheli che raccoglierà le emozioni del pubblico presente. Tutti gli artisti saranno accompagnati sul palco dalla Mediterranean Orchestra diretta dal Maestro Bruno Santori. Prima dell’inizio del concerto, ci sarà un pre-show con Valentina Parisse. Radio Italia Live - Il concerto 2019 sarà trasmesso in contemporanea su Real Time (canale 31), su Nove, su Radio Italia, Radio Italia Tv (canale 725 Sky) e in streaming sul servizio OTT gratuito Dplay (dplay.com). Inoltre, i più social potranno seguire l’evento in tempo reale sulle pagine ufficiali di Radio Italia e di Real Time su Facebook, Twitter e Instagram.

Il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, si è detto soddisfatto e orgoglioso di ospitare, per la seconda volta, il grande evento live: «È un risultato molto importante perché se Milano si conferma capitale europea dell’Italia, Palermo aspira ad essere capitale mediterranea dell’Italia e rinnova la disponibilità ad unire la Mitteleuropa e il Mediterraneo con gli straordinari artisti che come sempre Radio Italia riesce a coinvolgere nei suoi concerti partecipatissimi, che attirano appassionati da tutta la Sicilia ed oltre», ha commentato il primo cittadino.

In seguito alle disposizioni del Comitato per l'ordine pubblico e la sicurezza, potranno accedere alla piazza fino a 44 mila persone, dopodiché l’accesso alla piazza sarà limitato. L’apertura dei varchi è prevista per le 19:30. I singoli partecipanti saranno controllati dalle forze dell'ordine con metal detector.

Radio Italia Live a Palermo: la scaletta

La line-up di Radio Italia Live a Palermo comprende alcuni dei nomi più interessanti del momento: da Achille Lauro al vincitore di Sanremo Mahmood. La scaletta della serata, con l’ordine di uscita, non è ancora stata diramata, per cui ci limitiamo ad elencare i nomi in ordine alfabetico:

Achille Lauro Benji e Fede Ghali Il Volo Irama Mahmood Fiorella Mannoia Fabrizio Moro Nek Takagi & Ketra con Giusy Ferreri Thegiornalisti Paola Turci

Per Radio Italia World ci sarà Mika, ormai un amico del nostro Paese. Il cantautore di origini libanesi ha appena pubblicato il suo nuovo singolo, “Ice Cream”, anticipazione del nuovo album di inediti, previsto per l’autunno.