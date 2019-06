Laura Pausini e Biagio Antonacci in concerto a Roma: info e scaletta

I fan di Laura Pausini e Biagio Antonacci non stavano più nella pelle dal giorno in cui i due artisti avevano annunciato il loro tour insieme negli Stadi. Il 26 giugno, finalmente, la coppia ha inaugurato il “Laura Biagio Tour” dallo Stadio San Nicola di Bari e ora è pronta per dare il via a quella che è la tournée più attesa dell’estate 2019. Prossima tappa: Roma, Stadio Olimpico, ecco tutte le informazioni per arrivare preparati al concerto.

Laura Biagio Tour 2019

Il tour di Laura Pausini e Biagio Antonacci vedrà i due cantanti esibirsi in dieci dei principali stadi italiani. I biglietti sono ancora disponibili sul circuito TicketOne con prezzi a partire da 35 euro. Nel corso dei live, i due artisti, grandi amici anche nella vita, ripercorreranno i grandi successi che li vedono protagonisti da decenni della scena musicale italiana. Il cantautore milanese ha scritto alcuni dei brani simbolo della discografia di Laura Pausini, come “Tra te e il mare” e “Vivimi”. La direzione artistica degli show è di Luca Tommassini. Queste le prossime date del tour:

Sabato 29 giugno – Roma, Stadio Olimpico

Giovedì 4 luglio – Milano, Stadio San Siro

Venerdì 5 luglio – Milano, Stadio San Siro

Lunedì 8 luglio – Firenze, Stadio Artemio Franchi

Venerdì 12 luglio – Bologna, Stadio Dall’Ara

Mercoledì 17 luglio – Torino, Stadio Olimpico

Sabato 20 luglio – Padova, Stadio Eugeneo

Martedì 23 luglio – Pescara, Stadio Adriatico

Sabato 27 luglio – Messina, Stadio San Filippo

Giovedì 1 agosto – Cagliari, Arena Fiera

Come raggiungere lo Stadio Olimpico

La data romana del tour di Laura Pausini e Biagio Antonacci si svolgerà allo Stadio Olimpico, che si trova all’interno del complesso sportivo del Foro Italico, nella zona nord-ovest della capitale. Per chi arriva in treno, lo stadio è collegato dalla linea di metropolitana A, con la possibilità di scendere alla fermata Lepanto (poi prendere l’autobus 32 o il 280) o alla fermata Flaminio, quindi prendere il tram n.2. Chi vuole arrivare in auto deve raggiungere il Grande Raccordo Anulare deve prendere l’uscita 6 Flaminia e seguire le indicazioni per lo Stadio-Foro Italico.

Laura Biagio Tour 2019: la scaletta

La scaletta del concerto di Laura Pausini e Biagio Antonacci è una full immersion nelle due rispettive carriere: 49 brani in cui i due artisti canteranno i loro successi scambiandosi anche il repertorio. Questa la scaletta completa del tour: