Francesco De Gregori in concerto al Lucca Summer Festival: info e scaletta

Il tour “De Gregori & Orchestra Greatest Hits Live” è pronto per sbarcare a Lucca per il Summer Festival, appuntamento ormai storico dell’estate. Lo spettacolo sarà accompagnato sul palco dalla Gaga Symphony Orchestra, diretta da Simone Tonin e composta da quaranta elementi, compresi il quartetto degli Gnu Quartet, (Raffaele Rebaudengo alla viola, Francesca Rapetti al flauto, Roberto Izzo al violino e Stefano Cabrera al violoncello), la band che accompagna De Gregori ormai da lungo tempo (Guido Guglielminetti al basso, Carlo Gaudiello al pianoforte, Paolo Giovenchi alle chitarre, Alessandro Valle alla pedal steel guitar e al mandolino e Simone Talone alle percussioni) e le due coriste Vanda Rapisardi e Francesca La Colla. Dopo il tour “Off The Record” in scena sul Teatro della Garbatella di Roma, Francesco De Gregori torna di nuovo in scena e tutta l’estate andrà in giro per l’Italia presentando per la prima volta in un contesto sinfonico i suoi più grandi successi.

Tutte le date del tour "De Gregori & Orchestra Greatest Hits Live"

Il tour estivo si chiuderà il 25 luglio a Palermo, ma vivrà una doppia coda finale a settembre a Verona e Milano. Queste tutte le date in programma:

Venerdì 28 giugno – Lugano, Piazza Riforma

Domenica 30 giugno – Lucca, Piazza Napoleone

Lunedì 8 luglio – Genova, Parchi di Nervi

Martedì 9 luglio – Nichelino (TO), Palazzina di Caccia di Stupinigi

Mercoledì 10 luglio – Marostica (VC), Piazza Castello

Martedì 16 luglio – Firenze, Piazza SS. Annunziata

Domenica 21 luglio – Fasano (BR), Piazza Ciaia

Martedì 23 luglio – Soverato (CZ), Summer Arena

Giovedì 25 luglio – Palermo, Teatro di Verdura

Venerdì 20 settembre – Verona, Arena

Lunedì 23 settembre – Milano, Teatro degli Arcimboldi

La probabile scaletta

Come anticipato, il concerto ripercorrerà in chiave orchestrale i grandi successi della carriera di De Gregori. Ecco la scaletta eseguita il 12 giugno scorso alle Terme di Caracalla:

O Venezia che sei la più bella (solo orchestra) Generale Il cuoco di Salò La storia Pablo Due zingari La valigia dell’attore La leva calcistica della classe ‘68 Un guanto Sempre e per sempre Bufalo Bill Santa Lucia Alice La donna cannone Vai in Africa, Celestino! Pezzi di vetro Cardiologia L’abbigliamento di un fuochista Titanic Can’t Help Falling in Love (Elvis Presley cover) Buonanotte fiorellino Rimmel

Francesco De Gregori ha commentato così la scelta di questo tour: «Da sempre la mia voglia è saltare i meccanismi di questo mestiere e fare quello che mi piace. Con “Off the Record” (i 20 concerti per 230 persone a sera tenuti al Teatro Garbatella, ndr) volevo tornare a una dimensione più ridotta. Ma anche questi concerti con l'orchestra nascono dalla voglia di creare un altro tipo di dialogo di ascolto. Lo spettacolo che porteremo in scena mischia un tessuto musicale che è una contaminazione tra generi vari, io sono molto soddisfatto. Credo che un musicista che ormai pratica il mestiere da 50 anni a un certo punto deve inevitabilmente arrivare, o comunque farsi tentare, dal suono orchestrale, perché l’orchestra produce dinamiche, timbriche, armonie che sono a volte nascoste nelle canzoni quando uno le scrive voce e chitarra/pianoforte o le fa con la sua band. L’orchestra aumenta queste potenzialità e, personalmente riesce anche a commuovermi perché magari una canzone sembrava una cosetta così e invece...»