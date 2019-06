Ennio Morricone in concerto al Lucca Summer Festival: info e scaletta

Un concerto più unico che raro quello che avrà luogo sabato 29 giugno al Lucca Summer Festival: il Maestro Ennio Morricone terrà il suo ultimo concerto in assoluto sugli spalti delle Mura, davanti a una platea di oltre 15mila persone. Per i fortunati che sono riusciti ad accaparrarsi il biglietto, ecco alcune informazioni per arrivare preparati all’evento.

L’ultimo concerto di Ennio Morricone

L’ultimo concerto del Maestro Morricone fa parte della tournée con cui il compositore ha deciso di dare il suo addio alla musica dal vivo. The Final Concerts ha preso il via a gennaio 2019 da Cracovia e ha visto Ennio Morricone suonare nelle maggiori città europee. Oltre mezzo secolo di carriera per un musicista che ha composto colonne sonore entrate nella storia del cinema e della musica. Lo spettacolo conclusivo di Ennio Morricone al Lucca Summer Festival avrà inizio alle ore 21:00 ma è consigliabile raggiungere il luogo del concerto con anticipo, poiché è prevista la chiusura al traffico di tutta la zona circostante.

La scaletta del concerto

Essendo l’ultimo concerto in assoluto della carriera di Ennio Morricone, è probabile che il Maestro proporrà una scaletta ad hoc, diversa rispetto alle precedenti. I concerti tenuti finora dal musicista hanno visto lo spettacolo diviso in tre parti: Epico storico, Modernità del mito nel cinema di Sergio Leone, Il cinema dell’impegno e un encore finale. Questa la scaletta proposta da Morricone negli ultimi concerti, che potrebbe subire qualche variazione decise dal compositore all’ultimo momento:

Parte prima: Epico storico

Gli intoccabili La tenda rossa Altri, dopo di noi Olmo e Alfredo Romano Atame! Ostinato ricercare per un’immagine Nostromo

Parte seconda: Modernità del mito nel cinema di Sergio Leone

L’uomo dell’armonica Il forte Il buono, il brutto il cattivo L’estasi dell’oro Il gioco L’ultima diligenza per Red Rock

Parte terza: Il cinema dell’impegno

La luz prodigiosa La batalla de Argel Sacco e Vanzetti Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto Sostiene Pereira La classe operaia va in paradiso Vittime di guerra Aboliçao Gabriel’s Oboe Falls Come in cielo così in terra

Encore

Nuovo Cinema Paradiso L’esatasi dell’oro Aboliçao (bis)

Lucca Summer Festival: gli altri concerti in programma

Il Lucca Summer Festival 2019, giunto alla 22esima edizione, parte venerdì 28 giugno con l’esibizione dei Take That e terminerà il 29 luglio con il concerto di Sting. Da notare che sul palco del Summer Festival ci sarà anche un altro addio di un grande della musica internazionale: Elton John, che terrà il suo ultimo concerto il 7 luglio. Questo il programma completo degli artisti presenti: