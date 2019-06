Elvis Presley e 1969, tre uscite per celebrare lo storico anno

Saranno tre le uscite discografiche in programma per celebrare il 1969 di Elvis Presley. In quell'anno l'artista tornò sulle scene dopo un lungo periodo di pausa

A 50 anni dallo storico 1969, arriva sul mercato uno straordinario cofanetto dedicato ad Elvis Presley. Si tratta di una celebrazione del ritorno sulle scene del grande artista che nel 1969 salì nuovamente sul palco dopo ben 8 anni di assenza dalle scene. Il mito di Elvis resiste ancora e i tantissimi fan non vedono l’ora di ascoltare il progetto discografico in uscita il 9 agosto e formato da ben 11 CD. Il boxset, composto anche da un doppio vinile con le esibizioni all’International Hotel di Las Vegas, si chiama “Live 1969” e contiene le registrazioni dei brani eseguiti durante i 57 spettacoli, tutti sold out, che Elvis Presley ha tenuto con la collaborazione dei The Imperials e The Sweet Inspirations, un'orchestra completa e una band diventata famosa poi come TCB. Oltre al boxset è prevista anche la pubblicazione di “American Sound Studio”. Si tratta di una raccolta di inediti e rarità registrate nel 1969 e che uscirà il 23 agosto.

La tracklist di tutte le pubblicazioni

Per il “Live 1969” è prevista anche in una speciale edizione in vinile. Il doppio LP ha il nome di "Live all'International Hotel, Las Vegas, NV il 26 agosto 1969" e contiene la registrazione del Midnight Show di Elvis Presley avvenuto proprio il 26 agosto. In “American Sound 1969”, disponibile solo in digitale, sono invece raccolti alcuni brani inediti mai pubblicati. Tra questi anche le registrazioni di "From Elvis In Memphis". Queste le tracklist di tutte le pubblicazioni previste nel mese di agosto:

LIVE 1969 - BOXSET

Disc 1

Show 1 – August 21, 1969. Midnight show

Blue Suede Shoes* (Carl Perkins) I Got A Woman (Ray Charles) All Shook Up (Otis Blackwell/Elvis Presley Love Me Tender (Vera Matson/Elvis Presley) Jailhouse Rock/Don’t Be Cruel (Jerry Leiber/Mike Stoller)/ (Otis Blackwell/Elvis Presley) Heartbreak Hotel (Tommy Durden/Mae Boren Axton/Elvis Presley) Hound Dog (Jerry Leiber/Mike Stoller) Memories (Billy Strange/Scott “Mac” Davis) Mystery Train/Tiger Man (Junior Parker/Sam Phillips)/ (Joe Hill Louis/Sam Burns) Monologue* Baby, What You Want Me To Do (Jimmy Reed) Runaway (Max Crook/Del Shannon) Are You Lonesome Tonight? (Roy Turk/Lou Handman) Yesterday/Hey Jude (John Lennon/Paul McCartney)/ (John Lennon/Paul McCartney) Introductions including “Happy Birthday” sung to James Burton) First release: RCA COLLECTORS GOLD 3-CD set 08-13-1991 In The Ghetto (Scott “Mac” Davis) Suspicious Minds (Mark James) What’d I Say (Ray Charles) Can’t Help Falling In Love (Hugo Peretti/Luigi Creatore/George Weiss)

Tracks 2-9, 11-19 first issued on the album Viva Las Vegas-7-31-2007

*Previously unreleased

Disc 2

Show 2 – August 22, 1969. Dinner show

Blue Suede Shoes (Carl Perkins) First release: RCA Walmart Special (US) & International BMG ELVIS VIVA LAS VEGAS 2-CD set- 07-31-2007 I Got A Woman (Ray Charles) All Shook Up (Otis Blackwell/Elvis Presley) Love Me Tender (Vera Matson/Elvis Presley) Jailhouse Rock/Don’t Be Cruel (Jerry Leiber/Mike Stoller)/ (Otis Blackwell/Elvis Presley) Heartbreak Hotel (Tommy Durden/Mae Boren Axton/Elvis Presley) Hound Dog (Jerry Leiber/Mike Stoller) Memories (Billy Strange/Scott “Mac“ Davis) Mystery Train/Tiger Man (Junior Parker/Sam Phillips)/ (Joe Hill Louis/Sam Burns) Monologue First release: RCA Walmart Special (US) & International BMG ELVIS VIVA LAS VEGAS 2-CD- 07-31-2007 Baby, What You Want Me To Do (Jimmy Reed) Runaway (Max Crook/Del Shannon) Are You Lonesome Tonight? (Roy Turk/Lou Handman) Yesterday/Hey Jude (John Lennon/Paul McCartney)/ (John Lennon/Paul McCartney) Introductions In The Ghetto (Scott “Mac” Davis) Suspicious Minds (Mark James) What’d I Say (Ray Charles) Can’t Help Falling In Love (Hugo Peretti/Luigi Creatore/George Weiss)

Complete show release: FTD ELVIS IN PERSON AT THE INTERNATIONAL HOTEL, Las Vegas, Nevada 2-CD-12-2008

Disc 3

Show 3 – August 22, 1969. Midnight show

Blue Suede Shoes* (Carl Perkins) I Got A Woman * (Ray Charles) All Shook Up* (Otis Blackwell/Elvis Presley) Love Me Tender (Vera Matson/Elvis Presley) First release: RCA COLLECTORS GOLD 3-CD set-08-13-1991 Jailhouse Rock/Don’t Be Cruel (Jerry Leiber/Mike Stoller)/ (Otis Blackwell/Elvis Presley) First release: RCA COLLECTORS GOLD 3-CD -08-13-1991 Heartbreak Hotel* (Tommy Durden/Mae Boren Axton/Elvis Presley) Hound Dog* (Jerry Leiber/Mike Stoller) Memories* (Billy Strange/Scott “Mac” Davis) My Babe (Willie Dixon) First release: RCA ELVIS: TODAY, TOMORROW & FOREVER 4-CD SET 06-25-2002 Mystery Train/Tiger Man (Junior Parker/Sam Phillips)/ (Joe Hill Louis/Sam Burns) First release: RCA COLLECTORS GOLD 3-CD set -08-13-1991 Monologue* Baby, What You Want Me To Do (Jimmy Reed) First release: RCA ELVIS: TODAY, TOMORROW & FOREVER 4-CD SET-06-25-2002 Funny How Time Slips Away (Willie Nelson) First release: RCA ELVIS: TODAY, TOMORROW & FOREVER 4-CD SET-06-25-2002 Runaway (Max Crook/Del Shannon) First release: RCA ELVIS: TODAY, TOMORROW & FOREVER 4-CD SET-06-25-2002 Are You Lonesome Tonight?* (Roy Turk/Lou Handman) Yesterday/Hey Jude* (John Lennon/Paul McCartney)/ (John Lennon/Paul McCartney) Introductions* In The Ghetto* (Scott “Mac” Davis) Suspicious Minds* (Mark James) What’d I Say (Ray Charles) First release: RCA ELVIS: TODAY, TOMORROW & FOREVER 4-CD SET 06-25-2002 Can’t Help Falling In Love* (Hugo Peretti/Luigi Creatore/George Weiss)

*Previously unreleased

Complete show previously unreleased

Disc 4

Show 4 – August 23, 1969. Dinner show

Blue Suede Shoes (Carl Perkins) I Got A Woman (Ray Charles) All Shook Up (Otis Blackwell/Elvis Presley) Love Me Tender (Vera Matson/Elvis Presley) Jailhouse Rock/Don’t Be Cruel (Jerry Leiber/Mike Stoller)/ (Otis Blackwell/Elvis Presley) Heartbreak Hotel (Tommy Durden/Mae Boren Axton/Elvis Presley) Hound Dog (Jerry Leiber/Mike Stoller) Memories (Billy Strange/Scott “Mac” Davis) Mystery Train/Tiger Man (Junior Parker/Sam Phillips)/ (Joe Hill Louis/Sam Burns) Monologue Baby, What You Want Me To Do (Jimmy Reed) Runaway (Max Crook/Del Shannon) Are You Lonesome Tonight? (Roy Turk/Lou Handman) Yesterday/Hey Jude (John Lennon/Paul McCartney)/ (John Lennon/Paul McCartney) Introductions In The Ghetto (Scott “Mac” Davis) Suspicious Minds (Mark James) What’d I Say (Ray Charles) Can’t Help Falling In Love (Hugo Peretti/Luigi Creatore/George Weiss)

First release: RCA 2-LP set THE INTERNATIONAL HOTEL, LAS VEGAS, NEVADA, AUGUST 23, 1969- 04-13-2019

Disc 5

Show 5 – August 23, 1969. Midnight show

Blue Suede Shoes (Carl Perkins) I Got A Woman (Ray Charles) All Shook Up (Otis Blackwell/Elvis Presley) Love Me Tender (Vera Matson/Elvis Presley) Jailhouse Rock/Don’t Be Cruel (Jerry Leiber/Mike Stoller)/ (Otis Blackwell/Elvis Presley) Heartbreak Hotel (Tommy Durden/Mae Boren Axton/Elvis Presley) Hound Dog (Jerry Leiber/Mike Stoller) Memories (Billy Strange/Scott ”Mac” Davis) Mystery Train/Tiger Man (Junior Parker/Sam Phillips)/ (Joe Hill Louis/Sam Burns) Monologue Baby, What You Want Me To Do (Jimmy Reed) Runaway (Max Crook/Del Shannon) Reconsider Baby (Lowell Fulsom) First release: RCA COLLECTORS GOLD 3-CD set -08-13-1991 Are You Lonesome Tonight? (Roy Turk/Lou Handman) Yesterday/Hey Jude (John Lennon/Paul McCartney) (John Lennon/Paul McCartney) Introductions In The Ghetto (Scott “Mac” Davis) Suspicious Minds (Mark Davis) What’d I Say (Ray Charles) First release: RCA COLLECTORS GOLD 3-CD set 08-13-1991 An edited version was first released on RCA ELVIS-GREATEST HITS VOLUME ONE 11-1981 Can’t Help Falling In Love (Hugo Peretti/Luigi Creatore/George Weiss)

Complete show release: FTD ELVIS AT THE INTERNATIONAL- 01-2003

Disc 6

Show 6 – August 24, 1969. Dinner show

Blue Suede Shoes (Carl Perkins) I Got A Woman (Ray Charles) All Shook Up (Otis Blackwell/Elvis Presley) Love Me Tender (Vera Matson/Elvis Presley) Jailhouse Rock/Don’t Be Cruel (Jerry Leiber/Mike Stoller)/ (Otis Blackwell/Elvis Presley) Heartbreak Hotel (Tommy Durden/Mae Boren Axton/Elvis Presley) First release: RCA COLLECTORS GOLD 3-CD set 08-13-1991 Hound Dog (Jerry Leiber/Mike Stoller) I Can’t Stop Loving You (Don Gibson) Johnny B. Goode (Chuck Berry) Monologue Baby, What You Want Me To Do (Jimmy Reed) Runaway (Max Crook/Del Shannon) Are You Lonesome Tonight? (Roy Turk/Lou Handman) Yesterday/Hey Jude (John Lennon/Paul McCartney)/ (John Lennon/Paul McCartney) First release: (“Yesterday” only) RCA ELVIS ARON PRESLEY 8-LP set 08-1980 Introductions In The Ghetto (Scott “Mac” Davis) Suspicious Minds (Mark James) What’d I Say (Ray Charles) Can’t Help Falling In Love (Hugo Peretti/Luigi Creatore/George Weiss)

Complete show release: RCA LIVE IN LAS VEGAS 4-CD set -7-10-2001

Disc 7

Show 7- August 24, 1969. Midnight show

Blue Suede Shoes (Carl Perkins) First release: FTD WRITING FOR THE KING (book & 2-CD set)- 11-2006 I Got A Woman (Ray Charles) First release: FTD WRITING FOR THE KING (book & 2-CD set)- 11-2006 All Shook Up (Otis Blackwell/Elvis Presley) First release: FTD WRITING FOR THE KING (book & 2-CD set)- 11-2006 Love Me Tender (Vera Matson/Elvis Presley) First release: FTD WRITING FOR THE KING (book & 2-CD set)- 11-2006 Jailhouse Rock/Don’t Be Cruel (Jerry Leiber/Mike Stoller)/ (Otis Blackwell/Elvis Presley) First release: FTD WRITING FOR THE KING (book & 2-CD set)- 11-2006 Heartbreak Hotel (Tommy Durden/Mae Boren Axton/Elvis Presley) First release: FTD WRITING FOR THE KING (book & 2-CD set)-11-2006 Hound Dog (Jerry Leiber/Mike Stoller) First release: FTD WRITING FOR THE KING (book & 2-CD set)-11-2006 I Can’t Stop Loving You* (Don Gibson) Johnny B. Goode (Chuck Berry) First release: RCA FROM MEMPHIS TO VEGAS/FROM VEGAS TO MEMPHIS 2 LP set-10-14-1969 Monologue* Baby, What You Want Me To Do (Jimmy Reed) First release: RCA PLATINUM – A LIFE IN MUSIC 4 CD set-7-15-1997 Runaway* (Max Crook/Del Shannon) Are You Lonesome Tonight? (Roy Turk/Lou Handman) First release: RCA FROM MEMPHIS TO VEGAS/FROM VEGAS TO MEMPHIS 2 LP set-10-14-1969 Words (Robin, Barry & Maurice Gibb) First release: RCA PLATINUM – A LIFE IN MUSIC 4 CD set-7-15-1997 Yesterday/Hey Jude (John Lennon/Paul McCartney)/ (John Lennon/Paul McCartney) First release: FTD WRITING FOR THE KING (book & 2-CD set)- 11-2006 Introductions* In The Ghetto (Scott “Mac” Davis) First release: RCA ELVIS ARON PRESLEY 8-LP set 08-1980 Suspicious Minds (Mark James) First release: FTD WRITING FOR THE KING (book & 2-CD set)-11-2006 Can’t Help Falling In Love (Hugo Peretti/Luigi Creatore/George Weiss) First release: FTD WRITING FOR THE KING (book & 2-CD set)-11-2006

*Previously unreleased

Complete show previously unreleased

Disc 8

Show 8 – August 25, 1969. Dinner show

Blue Suede Shoes (Carl Perkins) First release: RCA COLLECTORS GOLD 3-CD set -08-13-1991 I Got A Woman (Ray Charles) First release: RCA COLLECTORS GOLD 3-CD set-08-13-1991 All Shook Up* (Otis Blackwell/Elvis Presley) Love Me Tender* (Vera Matson/Elvis Presley) Jailhouse Rock/Don’t Be Cruel* (Jerry Leiber/Mike Stoller)/ (Otis Blackwell/Elvis Presley) Heartbreak Hotel* (Tommy Durden/Mae Boren Axton/Elvis Presley) Hound Dog* (Jerry Leiber/Mike Stoller) Memories (Billy Strange/Scott “Mac” Davis) First release: RCA COLLECTORS GOLD 3-CD set-08-13-1991 Mystery Train/Tiger Man* (Junior Parker/Sam Phillips)/ (Joe Hill Louis/Sam Burns) Monologue* Baby, What You Want Me To Do* (Jimmy Reed) Funny How Time Slips Away (Willie Nelson) First release: RCA COLLECTORS GOLD 3-CD set-08-13-1991 Runaway (Max Crook/Del Shannon) First release: RCA ON STAGE – FEBRUARY, 1970-06-01-1970 Words (Robin, Barry & Maurice Gibb) First release: FTD WRITING FOR THE KING (book & 2-CD set)-11-2006 Yesterday/Hey Jude (John Lennon/Paul McCartney)/ (John Lennon/Paul McCartney) First release: (“Yesterday”): RCA ON STAGE – FEBRUARY, 1970-06-01-1970 First release: (“Hey Jude”): RCA ON STAGE (1999 re-release)-05-18-1999 Introductions* In The Ghetto (Scott “Mac” Davis) First release: RCA FROM MEMPHIS TO VEGAS/FROM VEGAS TO MEMPHIS 2-LP set-10-14-1969 Suspicious Minds* (Mark James) What’d I Say* (Ray Charles) Can’t Help Falling In Love* (Hugo Peretti/Luigi Creatore/George Weiss)

*Previously unreleased

Complete show previously unreleased

Disc 9

Show 9 – August 25, Midnight show

Blue Suede Shoes (Carl Perkins) First release: RCA FROM MEMPHIS TO VEGAS/FROM VEGAS TO MEMPHIS 2-LP set-10-14-1969 I Got A Woman (Ray Charles) All Shook Up (Otis Blackwell/Elvis Presley) First release: RCA FROM MEMPHIS TO VEGAS/FROM VEGAS TO MEMPHIS 2-LP set 10-14-1969 Love Me Tender (Vera Matson/Elvis Presley) Jailhouse Rock/Don’t Be Cruel (Jerry Leiber/Mike Stoller)/ (Otis Blackwell/Elvis Presley) Heartbreak Hotel (Tommy Durden/Mae Boren Axton/Elvis Presley) Hound Dog (Jerry Leiber/Mike Stoller) First release: RCA FROM MEMPHIS TO VEGAS/FROM VEGAS TO MEMPHIS 2-LP set-10-14-1969 I Can’t Stop Loving You (Don Gibson) First release: RCA FROM MEMPHIS TO VEGAS/FROM VEGAS TO MEMPHIS 2-LP set-10-14-1969 My Babe (Willie Dixon) First release: RCA FROM MEMPHIS TO VEGAS/FROM VEGAS TO MEMPHIS 2-LP set-10-14-1969 Mystery Train/Tiger Man (Junior Parker/Sam Phillips)/ (Joe Hill Louis/Sam Burns) First release: RCA FROM MEMPHIS TO VEGAS/FROM VEGAS TO MEMPHIS 2-LP set-10-14-1969 Monologue Baby, What You Want Me To Do (Jimmy Reed) Runaway (Max Crook/Del Shannon) Are You Lonesome Tonight? (Roy Turk/Lou Handman) Words (Robin, Barry & Maurice Gibb) First release: RCA FROM MEMPHIS TO VEGAS/FROM VEGAS TO MEMPHIS 2-LP set-10-14-1969 Yesterday/Hey Jude (John Lennon/Paul McCartney)/ (John Lennon/Paul McCartney) Introductions In The Ghetto (Scott “Mac” Davis) First release: FTD WRITING FOR THE KING (book & 2-CD set)-11-2006 Suspicious Minds (Mark James) What’d I Say (Ray Charles) Can’t Help Falling In Love (Hugo Peretti/Luigi Creatore/George Weiss)

Complete show release: FTD HOT AUGUST NIGHT-06-2013

Disc 10

Show 10 – August 26, 1969. Dinner show

Blue Suede Shoes (Carl Perkins) I Got A Woman (Ray Charles) All Shook Up (Otis Blackwell/Elvis Presley) Love Me Tender (Vera Matson/Elvis Presley) Jailhouse Rock/Don’t Be Cruel (Jerry Leiber/Mike Stoller)/ (Otis Blackwell/Elvis Presley) Heartbreak Hotel (Tommy Durden/Mae Boren Axton/Elvis Presley) Hound Dog (Jerry Leiber/Mike Stoller) Memories (Billy Strange/Scott “Mac” Davis) My Babe (Willie Dixon) First release: RCA ELVIS ARON PRESLEY 8-LP set -08-1980 Mystery Train/Tiger Man (Junior Parker/Sam Phillips)/ (Joe Hill Louis/Sam Burns) Monologue Baby, What You Want Me To Do (Jimmy Reed) Runaway (Max Crook/Del Shannon) Inherit The Wind (Eddie Rabbitt) First release: RCA COLLECTORS GOLD 3-CD set-08-13-1991 Yesterday/Hey Jude (John Lennon/Paul McCartney)/ (John Lennon/Paul McCartney Introductions In The Ghetto (Scott “Mac” Davis) Suspicious Minds (Mark James) First release: RCA FROM MEMPHIS TO VEGAS/FROM VEGAS TO MEMPHIS 2-LP set-10-14-1969 Can’t Help Falling In Love (Hugo Peretti/Luigi Creatore/George Weiss) First release: RCA FROM MEMPHIS TO VEGAS/FROM VEGAS TO MEMPHIS 2-LP set-10-14-1969

Disc 11

Show 11 – August 26, 1969. Midnight show

Blue Suede Shoes (Carl Perkins) I Got A Woman (Ray Charles) All Shook Up (Otis Blackwell/Elvis Presley) Love Me Tender (Vera Matson/Elvis Presley) Jailhouse Rock/Don’t Be Cruel (Jerry Leiber/Mike Stoller)/ (Otis Blackwell/Elvis Presley) Heartbreak Hotel (Tommy Durden/Mae Boren Axton/Elvis Presley) Hound Dog (Jerry Leiber/Mike Stoller) I Can’t Stop Loving You (Don Gibson) Mystery Train/Tiger Man (Junior Parker/Sam Phillips)/ (Joe Hill Louis/Sam Burns) Monologue Baby, What You Want Me To Do (Jimmy Reed) First release: RCA COLLECTORS GOLD 3-CD set-08-13-1991 Runaway Max Crook/Del Shannon) First release: RCA COLLECTORS GOLD 3-CD set-08-13-1991 Are You Lonesome Tonight? (Laughing version) (Roy Turk/Lou Handman) First release: RCA ELVIS ARON PRESLEY 8-LP set-08-1980 Rubberneckin’ (Dory Jones/Bunny Warren) First release: RCA COLLECTORS GOLD 3-CD set-08-13-1991 (complete version only) Yesterday/Hey Jude (John Lennon/Paul McCartney)/ (John Lennon/Paul McCartney) Introductions In The Ghetto (Scott “Mac” Davis) This Is The Story (Chris Arnold/Geoff Morrow/David Martin) First release: RCA COLLECTORS GOLD 3-CD set-08-13-1991 Suspicious Minds (Mark James) Can’t Help Falling In Love (Hugo Peretti/Luigi Creatore/George Weiss)

Complete show release: FTD ALL SHOOK UP-07-2005

Live at the International Hotel, Las Vegas, NV August 26, 1969 2-LP Tracklist

LP 1 – SIDE A

Blue Suede Shoes (Carl Perkins) I Got A Woman (Ray Charles) All Shook Up (Otis Blackwell/Elvis Presley) Love Me Tender (Vera Matson/Elvis Presley) Jailhouse Rock/Don’t Be Cruel (Jerry Leiber/Mike Stoller)/(Otis Blackwell/Elvis Presley) Heartbreak Hotel (Tommy Durden/Mae Boren Axton/Elvis Presley) Hound Dog (Jerry Leiber/Mike Stoller)

LP 1 – SIDE B

I Can’t Stop Loving You (Don Gibson) Mystery Train/Tiger Man (Junior Parker/Sam Phillips)/(Joe Hill Louis/Sam Burns) Monologue

LP 2 – SIDE C

Baby, What You Want Me To Do (Jimmy Reed) Runaway (Max Crook/Del Shannon) Are You Lonesome Tonight? (Laughing version) (Roy Turk/Lou Handman) Rubberneckin’ (Dory Jones/Bunny Warren) Yesterday/Hey Jude (John Lennon/Paul McCartney)/(John Lennon/Paul McCartney)

LP 2 – SIDE D