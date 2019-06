ArtCity Estate 2019, Al via le Notti di Musica al Castello

Dal 27 giugno all’8 settembre ritorna il ciclo d’iniziative culturali realizzate dal Polo Museale del Lazio, diretto da Edith Gabrielli, all’interno del cortile di Alessandro VI del Museo Nazionale diCastel Sant’Angelo per l’estate di ArtCity 2019. 28 appuntamenti per altrettante “Sere d’Arte” tra concerti e performance al piano, spettacoli per bambini e visite guidate con l’obiettivo di rilanciare il valore di opera e luogo d’arte e di offrire qualcosa di unico e sorprendente, occasioni di arte e musica che possano costituire dei piccoli “eventi”, ogni volta diversi, esclusivi, basati sull’intimità e la semplicità.



Ad aprire le “Notti di musica al Castello” giovedì 27 giugno (ore 21.00, Cortile di Alessandro VI), curate da Ernesto Assante, sarà il piano di Francesco Taskayali (classe 1991), giovanissimo compositore e pianista italo-turco che proporrà “Homecoming”, un viaggio tra suoni ed atmosfere lontane, ricordi e affetti dell’infanzia che dà anche il titolo al suo ultimo album. Nonostante la giovane età Francesco Taskayali porta con sé un bagaglio musicale e culturale notevole, frutto delle sue origini e di una vita in giro per il mondo che lo ha portato a suonare in molte occasioni di rilievo. Al suo attivo cinque album di successo, Emre (2010), LeVent (2011) e Flying (2014), “Wayfaring” (2017) e “Homecoming” (2019).



Il concerto di Taskayali inaugura “Pianissimo”, la rassegna all’interno delle “Notti di musica al Castello” interamente dedicata al pianoforte e ai suoi virtuosi talenti nazionali ed internazionali. Venerdì 28 invece (ore 21.00 – Cortile di Alessandro VI) sarà la volta di Federico Mecozzi , giovane violinista e polistrumentista proporrà Awakening, un viaggio geografico e sonoro, fatto di contaminazioni e incontri fra ispirazioni classiche e stimoli provenienti da terreni musicali eterogenei, dal pop al folk, all’elettronica. Dal 2009 collabora stabilmente con il celebre compositore e pianista Ludovico Einaudi che affianca tuttora dal vivo in lunghe tournée nei più prestigiosi teatri e arene del mondo oltre che nella realizzazione dei dischi come musicista ed assistente musicale. Mecozzi è stato anche il più giovane direttore d’orchestra della scorsa edizione del Festival di Sanremo e uno dei più giovani di tutti i tempi. Ha diretto sul palco dell’Ariston l’orchestra nell’esecuzione del brano “Nonno Hollywood”.



Gli eventi di Castel Sant’Angelo rientrano in ART CITY-Estate 2019, un progetto organico di oltre cento iniziative di arte, architettura, letteratura, musica, teatro, danza e audiovisivo realizzato dal Polo Museale del Lazio in musei e altri luoghi d’arte di Roma e della regione.