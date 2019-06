Calcutta in concerto al Rock in Roma: info e scaletta

Il tour estivo di Calcutta sta per fare tappa al Rock in Roma: l’appuntamento è per la serata di giovedì 27 giugno sul palco dell’Ippodromo delle Capannelle. Ad aprire il concerto del cantautore di Latina saranno le esibizioni live di Bruno Belissimo e Scarda. Di seguito vi lasciamo tutte le informazioni utili per arrivare preparati alla tappa romana dell’Evergreen tour: orari, biglietti, come arrivare e la possibile scaletta del concerto.

Calcutta al Rock in Roma: orari, biglietti e come arrivare

Dopo il grande successo del tour invernale nei palazzetti, Calcutta è partito per la tranche estiva di date del suo “Evergreen tour”. Dopo i primi concerti all’aperto della bella stagione, tenutisi a Treviso e Milano, il cantautore continuerà a esibirsi nei festival più importanti d’Italia fino al mese di agosto. Il prossimo appuntamento live in calendario è fissato per la serata di giovedì 27 giugno sul palco dell’Ippodromo delle Capannelle in occasione del Rock in Roma, celebre festival della capitale giunto quest’anno alla sua undicesima edizione. Il concerto di Calcutta sarà aperto dai live di Bruno Belissimo e Scarda. L’orario di apertura delle porte è fissato per le 18:00, mentre lo show del cantautore di Latina inizierà alle ore 21:45. Ancora non sono stati resi noti gli orari degli opening act, per rimanere aggiornati vi consigliamo di consultare le pagine social di DNA concerti (organizzatori del tour) e del Rock in Roma. I biglietti per assistere a questa data romana sono ancora disponibili in prevendita su circuito Ticketone, online e nei punti vendita autorizzati, o presso la biglietteria della venue il giorno dell’evento. Il prezzo è di 25 euro + diritti di prevendita. Il Rock in Roma si terrà ancora una volta negli spazi dell’Ippodromo delle Capannelle, via Appia Nuova 1245. La location è facilmente raggiungibile in auto (sono a disposizione diversi parcheggi) o con i mezzi pubblici (servizio ferroviario FL4 in partenza da Roma Termini – fermata Capannelle, linee bus 664 – 654 e n26 notturna).

La possibile scaletta del concerto

Rispetto al tour invernale, sicuramente Calcutta proporrà qualche nuova canzone live. Immancabile il suo nuovo singolo “Sorriso (Milano Dateo)”, pubblicato lo scorso 7 giugno 2019, e chissà se ci sarà spazio anche per la sognante ballad “Due punti”, anch’essa fresca d’uscita. In scaletta saranno certamente presenti i brani che hanno segnato la fortunata carriera del cantautore di Latina in questi ultimi anni: pezzi contenuti nell’album “Mainstream” come l’indimenticabile singolo d’esordio “Cosa mi manchi a fare”, ma anche “Gaetano” e “Frosinone” e canzoni dell’ultimo disco “Evergreen”, tra cui “Pesto”, “Paracetamolo”, “Kiwi”, “Orgasmo” e tanti altre. Come linea guida, di seguito riportiamo la scaletta seguita da Calcutta durante il tour invernale 2019 nei palazzetti. Probabilmente le canzoni presentate al Rock in Roma subiranno variazioni e aggiunte in base alle scelte dell’artista e alle sue nuove uscite, ma resta comunque utile fare un ripasso prima del concerto.