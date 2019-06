Laura e Biagio, le anticipazioni di Salzano e Tommassini

(@BassoFabrizio

L'avventura di Laura Pausini e Biagio Antonacci negli stadi sta per iniziare. Poco prima del debutto a Bari hanno parlato Ferdinando Salzano, che con la sua Friends & Partner ha creato l'evento, e Luca Tommassini che ha inventato le scenografie e le magie di questo atteso tour.



Ferdinando Salzano

Inizia a Bari, la prima delle 11 date, 43.075 biglietti venduti alle 13:30 e solo il 2% di biglietti omaggio, si parte con questo tour maestoso. Bari scelta come prima data per il rapporto particolare, soprattutto con Biagio per via delle sue radici pugliesi. Laura non ha particolari rapporti con il territorio ma è molto amata qui a Bari. Il tutto sarà testimoniato con tre giorni di docufilm del tour nei cinema in una data ancora da definire. Ancora biglietti disponibili:per fare esempi a Roma disponibilità parterree a Milano parterre e terzo anello. Nessun sold out ma sta andando molto bene.



Luca Tommassini

L’inizio è il momento piu rock dello spettacolo, da gennaio abbiamo iniziato a lavorare su uno show impostato all’americana. Gli artisti si sono comportati un po come attori, interpretando delle parti durante il concerto, ad esempio Chaplin per Biagio e Freddie Mercury per Laura). Sono molto complici, hanno girato molti video assieme. L’inizio del concerto sembra quasi una battaglia, i due entreranno su dei cavalli, uno bianco uno nero. Vedrete 35 scenografie che raffigurano tutti i colori dell’arcobaleno. Faranno un tango su Sognami e il tango è improvvisato. Vedremo Freddie Mercury su Ritorno ad amare e Charlie Chaplin su Ti penso raramente, Biagio non lo tocca direttamente ma il richiamo a Chaplin è fatto attraverso video interattivi. Chaplin vuole conquistare una donna che è Laura. Laura è una donna potente e affascinante, il modo di affrontare la vita e la sua gestualità naturale rimandano direttamente a Mercury.

Sono due guerrieri che conquistano le folle e la scena iniziale di battaglia rimanda direttamente al gladiatore e al colosseo. I video e le scenografie rimandano direttamente alle carriere di ognuno. Per essere più realisti possobile abbiamo intervistato il fratello di Biagio, Graziano, e la sorella di Laura, Silvia: questa intervista doppia ai fratelli, stile iene andrà in onda durante Simile.

Lo show è costruito ad hoc per intrecciare le particolarità degli artisti. Laura balla sullo stile Beyonce in Lui è pazza di lei. Il palco di Biagio è a forma di B, quello di Laura ha una passerella a forma di L, il palco principale è immenso,le passerelle riproducono il simbolo del tour. E ancora Biagio suona la chitarra su Primavera in anticipo e vengono lanciati petali di rosa.



Sul palco 9 ballerini, 3 ragazze e 6 ragazzi. Durante la parte centrale del concerto viene riprodotto un vero e proprio loft, al'inizio Biagio canta Laura e il loft improvvisamente si forma grazie all’utilizzo di schermi che ricreano gli interni di un focolare domestico. Laura iterpreta una geisha durante Sognami e si ricrea un vero e proprio cinema. Otto minuti prima dell'inizio mostreremo un documentario che racconta la preproduzione del tour, il tutto termina con loro che si apprestano a entrare sul palco e danno il via al concerto. 9 cambi d’abito per Laura, 6 per Biagio.



All’inizio entrano assieme, appaiono soli senza band e mettono piede in ogni zona del palco, con due chitarre di colori differenti prodotte appositamente per loro. Appaiono volanti su due trabbatelli alti 6 metri girando attorno alle grafiche presenti sugli schermi. Il finale prima del bis con Questa nostra casa nuova sancisce un forte abbraccio tra loro e con il pubblico. C'è un finale con Non vivo piu senza te stile pizzica fatta da Biagio. L’ultima cosa che fanno assieme e Tra te e il mare dove si ricongiungono con il pubblico camminando lungo la passerella