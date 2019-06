Maneskin in concerto a Roma: info e scaletta

Tutto pronto per il nuovo concerto dei Maneskin a Roma in occasione del loro “Il ballo della vita tour” 2019: appuntamento all’Auditorium Parco della Musica il 24 giugno 2019.

Il 24 giugno 2019 i Maneskin saliranno sul palco dell’Auditorium Parco della Musica a Roma in occasione del loro tour “Il ballo della vita”. Di seguito, tutte le informazioni sui biglietti e sulla possibile scaletta dell’evento.

Maneskin in concerto a Roma: info biglietti

I biglietti per il concerto all’Auditorium di Roma sono ancora disponibili in molte fasce di prezzo sul circuito di prevendita TicketOne. I prezzi sono inclusivi di diritti:

Parterre in Piedi: 34,50 euro

Tribuna Centrale: 51,75 euro

Tribuna Centrale Balaustra Visibilità Ridotta: 51,75

Tribuna Mediana: 46 euro

Tribuna Mediana Balaustra Visibilità Ridotta: 46 euro

Tribuna Laterale: 40,25 euro

Tribuna Laterale Balaustra Visibilità Ridotta: 40,25 euro

Tribunetta alta mediana con visibilità ridotta: 28,75 euro

Il ritiro sul posto dei biglietti sarà possibile dalle ore 16 della giornata, mentre l’apertura dei cancelli è prevista per le ore 18:30. Per il ritiro, sono necessari documento d’identità e una email di conferma o l’ID dell’ordine. Vista la grande affluenza prevista, lo staff dell’Auditorium consiglia di presentarsi con anticipo sul luogo dell’evento. Per motivi di bagarinaggio non è possibile acquistare più di 6 biglietti per singolo evento.

Maneskin in concerto a Roma: come arrivare

L’Auditorium Parco della Musica di Roma si trova a un chilometro e mezzo dalla centrale piazza di Spagna. È possibile raggiungerlo a piedi, con una lunga passeggiata, oppure con i mezzi pubblici. Con l’autobus bisogna prendere una tra le linee 910, 53, 982 e 168 mentre con il tram è disponibile la linea 2. L’Auditorium è anche raggiungibile con la linea A della metropolitana di Roma: bisogna scendere alla fermata Flaminio e proseguire poi con il tram 2. Oppure è possibile optare per la Ferrovia Roma-Nord, scendendo a piazza Euclide.

Maneskin in concerto a Roma: la scaletta

Il tour estivo dei Maneskin per il 2019 presenterà una scaletta che alterna brani estratti dal primo disco del gruppo, “Il ballo della vita”, e cover musicali della band. Tra i brani presenti non mancheranno di certo “Chosen”, canzone che il gruppo ha presentato durante le audizioni della penultima edizione di X Factor, in cui si è classificato secondo alle spalle di Lorenzo Licitra, “Morirò da re” e la ballata “Torna a casa”. Di seguito, l’elenco completo delle canzoni della scaletta dei Maneskin a Roma: