L'altra faccia della luna è in un Respiro

L’altra faccia della luna è uno dei punti cardine del nostro nuovo album, unPOPositivo. Ultimo nella scrittura ma sicuramente per noi uno dei brani più significativi, nato dall’esigenza di raccontare le difficoltà che ancora oggi molti ragazzi vivono nel dover esprimere la propria omosessualità. In questo disco abbiamo abbracciato tematiche che consideriamo urgenti e la lotta per i diritti LGBTQ è una di queste, probabilmente una di quelle che più abbiamo a cuore. Per noi è inaccettabile che si debba ancora lottare per una libera sessualità, per dei diritti che dovrebbero essere naturali.



Abbiamo utilizzato due nomi di fantasia, Mirko e Luca, per rappresentare una situazione in cui sicuramente molti ragazzi possono rispecchiarsi, con l’intento di infondere loro coraggio e di promuovere anche noi, come tanti artisti prima di noi, un messaggio di vicinanza alla causa. Siamo convinti che l’arte, a prescindere dalla forma che assume, sia una responsabilità sociale oltre che culturale. La cultura dovrebbe portare a una comprensione profonda di quanto la diversità sia una risorsa e non un ostacolo e noi con la musica facciamo cultura e abbiamo una grande possibilità, arrivare alle orecchie e alla coscienza della gente in modo più forte e più diretto. Nel video abbiamo fatto incontrare, incrociare due contesti, quello reale del nostro live durante il Rainbow Day 2019 di Lecce e quello narrativo dei personaggi impersonati dal performer Luca Calò e da Alexandre D. Roque.



Volevamo creare un video che permettesse allo spettatore di calarsi appieno in quello che è stato per noi un evento meraviglioso e che allo stesso tempo lo portasse ad empatizzare con la difficile storia di autoaccettazione e di lotta sociale che molti uomini e donne vivono ogni giorno. Ci piace pensare che sia un videoclip inclusivo, un momento di festa e condivisione anche e soprattutto per chi non era lì quel giorno, che è stato realizzato meravigliosamente dalla regista Chiara Vantaggiato in collaborazione con Fullyraw Label. Grazie a L’altra faccia della luna abbiamo avuto l’occasione di collaborare attivamente con Lea – Liberamente e apertamente e Arcigay Salento, cosa che continueremo a fare in ogni modo possibile. Cogliamo l’occasione per ringraziare come sempre il nostro team di collaboratori, in particolare Cristiana Francioso e Marco D’Agostinis che ci permettono di realizzare tutto questo.