Thegiornalisti in concerto a Milano: info e scaletta

Il MIND Milano Innovation District ospiterà il 22 giugno il Party Like a Deejay 2019, un grande evento per i 37 anni della storica emittente radiofonica. Tanti gli ospiti musicali che si esibiranno, a partire dalle ore 20:30, sul Main Stage dell’area Expo, tra cui anche Thegiornalisti. «Il 22 giugno saremo a Milano per la festa di Radio Deejay», ha postato la band romana sul proprio profilo Facebook. Il gruppo guidato da Tommaso Paradiso, reduce dal fortunato Love Tour 2019, sarà tra i protagonisti della serata insieme ad Elisa, Coez, Tormento, Ghali, J-Ax, Mahmood, Achille Lauro, Mika e i Maneskin. I Thegiornalisti stanno attraversando un periodo di grande ispirazione artistica: il singolo “Maradona y Pelé”, in rotazione radiofonica dallo scorso 17 maggio, sta andando fortissimo e la band romana è attesa il prossimo 7 settembre al Circo Massimo di Roma per un grandissimo show. «Il 7 settembre al Circo Massimo di Roma sarà una grande festa, sarà #LOVEalMASSIMO”» ha twittato la band. I Thegiornalisti saranno il primo gruppo italiano a esibirsi sul palco dell’antico stadio romano. Nata nel 2009, la band ha all’attivo ben 5 album. Tanti i successi firmati da Tommaso Paradiso, Marco Primavera e Marco Antonio Musella, tra cui “Completamente”, “Sold Out”, “Riccione”, tormentone estivo del 2017, e poi ancora “Il tuo maglione mio”, “Questa nostra stupida canzone d’amore”, “Felicità pu***na”, fino alle più recenti “New York” e “Maradona y Pelè”.

La probabile scaletta del concerto

La scaletta del concerto dei Thegiornalisti sarà incentrata prevalentemente sui brani contenuti nell’ultimo album “Love”, uscito il 21 settembre 2018. Ecco quale potrebbe essere la scaletta del concerto di Milano, tenendo presente che potrebbero esserci variazioni dell’ultimo momento:

L’ultimo giorno della Terra Senza Vieni e cambiami la vita Love Il tuo maglione mio Una casa al mare Controllo Sold out Fine dell’estate Io non esito La gatta e la luna Da sola / In the night Fatto di te Zero stare sereno Milano Roma Questa nostra stupida canzone d’amore Proteggi questo tuo ragazzo Dr. House Tra la strada e le stelle New York Riccione Completamente Felicità pu***na

“Party like a Deejay”, come arrivare

Per accedere all’area dell’evento “Party like a Deejay” bisognerà recarsi alla fermata Rho-Fiera M1 (linea rossa), accesso Ovest Triulza. Sarà quindi necessario munirsi di un ticket valido per Rho Fiera. In occasione dell’evento del 22 giugno, il servizio della linea metropolitana M1 sarà prolungato oltre il normale orario. In particolare, sulla tratta Rho Fieramilano – San Babila l’ultima partenza è prevista alle ore 1:10. Partendo da Rho Fieramilano con la M1, sarà possibile proseguire il viaggio grazie alle linee notturne potenziate per l’occasione. Al fine di permettere l’interscambio con la metropolitana verranno inoltre prolungati fino alle ore 2:30 gli orari di apertura dei parcheggi di Molino Dorino e Lampugnano.

Biglietti, costo e dove acquistarli

Per quel che riguarda i biglietti per accedere all’area EXPO di Milano, vi sono diverse opzioni: Pack corsa + Party RadioDeeJay – Intero Pack: euro 39,50, comprendente un biglietto per partecipare all’evento, la partecipazione alla corsa “La 5 delle 5” più la quota di iscrizione comprensiva di pettorale di gara, assicurazione rc e assistenza medica, sacca ristoro,T-shirt ufficiale. Posto unico – Intero euro 33,00.

I biglietti possono essere acquistati su circuito Ticketone. Per quanto riguarda i biglietti per i minori, solitamente i bambini di età compresa tra i 5 e i 13 anni hanno diritto al biglietto ridotto. In ogni caso, per maggiori dettagli, si consiglia di contattare Ticketone.