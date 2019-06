Party Like a DEEJAY, anche Mika e Maneskin alla festa

Proseguono i preparativi per la festa più attesa dell’anno: Party Like a DEEJAY, che si terrà il 22 giugno a Milano presso l’Area Expo. Linus, direttore artistico, annuncia nuovi ospiti in vista del gran finale. Dalle ore 20:30, sul main stage, verranno presentati anche: MIKA e MANESKIN. Oltre a tutto il cast già annunciato: ACHILLE LAURO, COEZ, ELISA, J-AX e TORMENTO, GHALI, MAHMOOD, THE GIORNALISTI.



Sin dalle prime ore del pomeriggio, sul deejay stage, i conduttori di Radio DEEJAY si alterneranno per introdurre i tantissimi ospiti: a Nikki toccheranno i protagonisti della scena rock italiana - Coma Cose ed Ex Otago; Wad invece ci presenterà i nuovi totem della scena rap: Dark Polo Gang, Capoplaza, Quentin 40 ed altri; mentre Rudy Zerbi sarà sul palco con Elodie, Giordana, The Kolors e altri ancora.



Non mancheranno i momenti divertenti e da tutti da ballare, grazie a Nicola Savino e Digei Angelo, con il loro dj set anni ‘80. Contemporaneamente, nello Speaker’s Corner, quattro incontri: Linus e Aldo Rock; Il Trio Medusa; Ale Cattelan e per finire quelli di Pinocchio (La Pina, Diego e La Vale).



Il pubblico potrà entrare nel mondo DEEJAY e vivere una festa lunga un giorno insieme ai propri personaggi preferiti che si alterneranno in varie location: MAIN STAGE. Il grande show sul palco centrale vedrà come protagonisti gli artisti più amati di Radio DEEJAY, insieme agli ospiti musicali (ACHILLE LAURO, COEZ, ELISA, J-AX e TORMENTO, GHALI, MAHMOOD, THE GIORNALISTI), in un crescendo incredibile di emozioni. E poi, si balla tutti insieme con la musica del DEEJAY Time insieme ad Albertino, Fargetta, Molella e Prezioso alla consolle. DEEJAY STAGE. Dalle prime ore del pomeriggio DJ-Set, intrattenimento e live music con gli artisti di Radio DEEJAY e i loro ospiti: Nikki e la musica di “Tropical Pizza”, Wad e gli ospiti di “One Two One Two”, Rudy Zerbi e i suoi “Amici”, Nicola Savino alla console con Digei Angelo. SPEAKERS CORNER. Alessandro Cattelan, Il Trio Medusa, Linus e Aldo Rock, La Pina con Diego e La Vale vi aspettano nello Speakers Corner, uno speciale spazio nel quale passare un’ora esclusiva in compagnia dei protagonisti del proprio programma preferito. AREA SPORTIVA, FOOD&BEVERAGE. Accompagnato dalla musica di Radio DEEJAY, il pubblico avrà libero accesso a un’intera zona dove si potranno cimentare nelle diverse attività sportive disponibili. E non poteva mancare la corsa! I più appassionati runner correranno insieme a Linus ‘LA 5 DELLE 5’, una gara non competitiva che si svolgerà alle 17.00 su uno speciale percorso di 5 km realizzato all’interno di MIND MILANO INNOVATION DISTRICT – AREA EXPO. Chi si iscriverà alla corsa riceverà una maglia tecnica e avrà a disposizione un servizio di deposito borse, spogliatoio e docce per rifarsi il look prima di partecipare al gran finale.