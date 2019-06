Carl Brave in concerto a Padova: info e scaletta

Il Notti Brave Summer Tour è appena iniziato e Padova si prepara ad accogliere Carl Brave allo Stadio Euganeo, in occasione dello Sherwood Festival, in data 21 giugno 2019. Di seguito, tutte le informazioni sulla scaletta e sui biglietti.

Carl Brave in concerto a Padova: info biglietti e come arrivare

Il concerto di Carl Brave del 21 giugno a Padova si terrà in occasione dello Sherwood Festival, presso lo Stadio Euganeo in viale Nereo Rocco, civico 60. I biglietti per il live del “Notti Brave Summer Tour 2019” sono disponibili esclusivamente presso i rivenditori autorizzati dell’evento. Per motivi di bagarinaggio non è possibile acquistare più di 6 biglietti per singolo cliente.

Lo Stadio Euganeo si trova a circa 4 km dalla stazione ferroviaria di Padova, sulla linea Milano-Venezia, e in prossimità del casello autostradale Padova Ovest. La location è preferibilmente raggiungibile tramite automobile: parcheggi disponibili nelle aree limitrofe, o tramite la linea autobus 11.

Carl Brave: la scaletta del Notti Brave Summer Tour 2019

La scaletta del tour estivo di Carl Brave sarà incentrata sul recente successo discografico “Notti Brave” (2018) e l’extended play “Notti Brave (After)”, apprezzatissimo sequel di un album da disco di Platino FIMI. Il cantautore romano porterà sicuramente in scena anche alcuni dei successi musicali che hanno costellato la sua carriera, come “Fotografia”, “Chapeau” e “Camel Blu”. Di seguito, la scaletta completa del tour “Notti Brave”, basata sulle tappe precedenti dell’artista. Pertanto, l’elenco potrebbe essere soggetto a modifiche o variazioni:

Pub crawl Chapeau Comunque Professorè Fotografia Spunte blu Ridere di noi Camel blu Pianto noisy Vita Noi Polaroid Medley (Alla tua / Sempre in due / Tararì tararà / Noccioline / Pellaria) Accuccia Termini Mezzo cocktail Merci Posso Malibu

Notti Brave Summer Tour 2019: le date

Carl Brave è pronto a prendere d’assalto l’Europa grazie alla sua musica. Prima degli eventi all’estero, però, il “Notti Brave Summer Tour 2019” lo porterà su alcuni dei palcoscenici più apprezzati della Penisola. Dopo la partenza col botto l’8 giugno a Barzio, ecco l’elenco completo di tutte le tappe della tournée: