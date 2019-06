The Chemical Brothers in concerto in Italia: annunciate le date del tour a novembre

Riecco in Italia i Chemical Brothers. I signori dell’elettronica britannica torneranno a suonare nel nostro paese ad un anno dal tris calato nell’estate 2018. Tom Rowlands e Ed Simons saliranno sul palco del Mediolanum Forum di Milano il 16 novembre, mentre il giorno successivo, 17 novembre, saranno a Livorno al Modigliani Forum con il tour promozionale del loro ultimo album, “No Geography” uscito lo scorso mese di aprile. I biglietti saranno disponibili in prevendita su ticketone.it a partire dalle ore 10 di venerdì 21 giugno al prezzo di 40 euro più diritti di prevendita. Per entrambi i concerti l’orario di inizio è quello delle 21, apertura porte alle 18.

“No Geography” e la ristampa di “Surrender”

L’ultimo album del duo, “No Geography”, è uscito il 12 aprile ed è il nono in studio della loro carriera ormai pluridecennale. Preceduto da un tris di singoli (“Free Yourself”, “Mah” e “Got To Keep On”), il disco continua a svelarsi a piccoli sorsi ai fan: l’8 maggio era stato rilasciato “We’ve Got To Try”, mentre è dell’11 giugno la pubblicazione di “Eve of Distruction”. Ma non è finita qui, perché nei giorni scorsi i “fratelli chimici” hanno voluto festeggiare i vent’anni del loro album di maggior successo, “Surrender”, datato giugno 1999, tirando fuori un’edizione speciale assolutamente imperdibile per i fan più incalliti. La nuova versione deluxe, oltre alla tracklist originale, contiene una serie di remix mai rilasciati prima e pure il dvd della loro leggendaria performance a Glastonbury nel 2000. La nuova versione verrà rilasciata in due formati: quattro lp oppure tre cd e un dvd.

Il “No Geography Tour”

Non c’è però solo l’Italia nel “No Geography Tour”, che parte a luglio e che vede i Chemical Brothers toccare praticamente tutto il mondo in due tranche: la prima si chiuderà ad agosto, la seconda si dipanerà tra i mesi di ottobre e novembre. Curiosità: l’8 luglio in Francia a Montreux i due condivideranno il palco col nostro Mahmood. Queste tutte le date al momento ufficializzate: