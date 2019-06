Jonathan Cilia Faro presenta l'album From Now On

Sorprenderti è uno dei dodici brani contenuti nell’album From Now On del tenore Jonathan Cilia Faro. L’artista siciliano, trasferitosi anni fa negli Stati Uniti e tornato recentemente in Italia per promuovere il suo nuovo disco e partecipare a una serie di manifestazioni, sarà prossimamente nella sua terra natia per ritirare il “Premio Ragusani nel Mondo”. Il singolo “Sorprenderti” è una delle tracce alla quale il tenore è particolarmente legato e di cui ha scritto e curato personalmente il testo. “Sorprenderti” è’ la storia di un amore, intenso, sofferto e talmente forte da risultare quasi impossibile. Nelle parole si possono trovare tutte le emozioni che descrivono la dolcezza del sentimento più nobile, qual è l’amore, unitamente alla disperazione di chi sa che, sempre per amore, a volte è meglio prendere strade diverse. Non resta che sperare, un giorno, di riuscire a sorprendere il proprio partner e tornare senza limiti o impedimenti per vivere la favola.

“Spesso non basta l’amore per poter vivere un sogno, bisogna fare i conti con la realtà e, per amore, a volta bisogna essere capaci anche di rinunciare alla persona che si ama” dichiara il tenore Jonathan Cilia Faro“l’allontanamento di due anime che si regalano l’uno all’altra è difficile ma capita che sia indispensabile. Solo quando si ama davvero si è in grado di scegliere la giusta strada da percorrere. Una strada che, al momento, può sembrare la più difficile da intraprendere ma che, a lungo termine, si rivelerà come la più corretta proprio per il bene della coppia. Poi esiste sempre la speranza di riuscire, un giorno, a sorprendere e a sorprendersi, ritrovando la persona amata per vivere il sogno”.

Jonathan Cilia Faro, ragusano, ha iniziato a studiare musica all’età di 9 anni. Grazie alle sue innate doti per il canto e un timbro vocale tenorile, viene presto notato da una televisione locale siciliana dove prenderà il via la sua carriera. Uomo di nobile animo e molto attento a tutte le difficoltà del prossimo, a 21 anni produce una raccolta tratta dal concerto “Se c’è vita c’è musica” per raccogliere fondi per la realizzazione di una scuola in India. Trasferitosi in Canada incide un doppio album di inediti: “Dalle tenebre alla luce” e “My religion”. Nel 2000 torna in Italia per esibirsi davanti al pontefice Giovanni Paolo II in occasione del Giubileo dei giovani. Tornato in America, dove la sua voce tenorile e le sue canzoni riscuotono grande successo, continua la sua produzione musicale e lo studio approfondito del genere pop-operistico, un mix esilarante tra la musica lirica e la musica pop. Nel 2014 fonda la sua etichetta discografica, la NewArias Entertainment LLC con l’obiettivo di promuovere la musica italiana nel mondo. Nel 2017, Jonathan Cilia Faro registra un concerto dal vivo alla Union Chapel di Londra. Nel 2018 pubblica un videoclip che viene immediatamente notato e pubblicato in anteprima da una prestigiosa testata giornalistica italiana. Il tenore, sotto la doccia, canta inspirandosi a una scena del film di Woody Allen, To Rome with Love. Nel 2018 al Master Theater Millennium di Brooklyn, insieme ad Arisa, è giudice del Festival della musica italiana per la valutazione di artisti italiani e stranieri. L’evento ha visto, per la prima volta, il gemellaggio tra Italia e America del Festival Newyorkese e il Premio Lunezia dove l’artista si è anche esibito sul palco con Gianna Nannini. Quest’anno, ancor prima dell’uscita di FROM NOW ON, Jonathan ha partecipato, esibendosi, al Premio Rascel di Roma mentre, il prossimo 3 agosto ritirerà il Premio Ragusani nel Mondo nella sua città natale dove si esibirà live nella piazza prima di iniziare una serie di concerti che lo vedranno impegnato in America e in Inghilterra.