GionnyScandal e una estate all'insegna del Volevo Te

E' il giorno giusto. Da oggi, mercoledì 19 giugno, è disponibile su Spotify, ITunes, Apple Music e su tutte le principali piattaforme digitali Volevo te il nuovo singolo di GionnyScandal, uno dei maggiori esponenti della nuova generazione Emo Trap.In uscita per Virgin Records, (Universal Music Italy), anticipa Black Mood, il nuovo album d’inediti la cui uscita è prevista il prossimo 6 Settembre. Volevo te è stato anticipato dai singoli Ti amo Ti odio, Dove sei e sulla scia del successo di hit virali che hanno ricevuto milioni di stream e visualizzazioni su YouTube come Per sempre, e Solo te e me, entrambe certificate disco d’oro dalla Fimi, Volevo te è il brano con il quale GionnyScandal, idolo di moltissimi giovani amanti dell’Emo Trap made in Italy, apre un nuovo capitolo in musica.



La canzone, scritta dallo stesso Gionata Ruggieri e prodotta da Sam Lover, è un miscuglio di elementi diversi in cui sonorità Emo s’intrecciano perfettamente con melodie Trap, senza dimenticare le emozioni e i sentimenti con cui GionnyScandal ha da sempre abituato la sua fan base. Grazie ad un sound travolgente “Volevo te” è un brano di grande energia che ben rispecchia l’evoluzione in corsa del giovane artista confermando la sua singolare versatilità nel muoversi in differenti range, spaziando tra diversi generi.



GionnyScandal, dopo un assaggio dal vivo in Europa il 26 Ottobre ad Amsterdam, il 28 Ottobre a Londra e il 29 Ottobre a Barcellona, sarà impegnato a Novembre 2019 in un tour nazionale nei più prestigiosi club della penisola italiana. Il “Black tour” partirà il 7 Novembre da Napoli per proseguire l’8 Novembre a Modugno (BA), il 9 Novembre a Catania, Il 14 Novembre a Roma, il 15 Novembre a Firenze, il 17 Novembre a Torino, il 22 Novembre a Bologna, il 23 Novembre a Padova per chiudere in grande stile il 28 Novembre a Milano.



CALENDARIO BLACK TOUR in continuo aggiornamento:

26 Ottobre -Mixtree - Amsterdam

28 Ottobre -Brixton Jamm - Londra

29 Ottobre - Razzmatazz - Barcellona

7 Novembre - Duel Beat – Napoli

8 Novembre - Demodè – Modugno (BA)

9 Novembre - Land – Catania

14 Novembre - Largo Venue – Roma

15 Novembre - Auditorium Flog – Firenze

17 Novembre - Hiroshima Mon Amour – Torino

22 Novembre - Estragon – Bologna

23 Novembre - Hall – Padova

28 Novembre - Alcatraz – Milano