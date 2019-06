Sofi Tukker, unica data italiana del tour a Milano a dicembre

Tornano in Italia nel prossimo autunno i Sofi Tukker. L’8 dicembre, un anno dopo aver spopolato al Circolo Magnolia, il duo tornerà a Milano ma al Fabrique per l’unica data italiana del loro nuovo tour, che dal prossimo mese di novembre li porterà in giro per tutta Europa. L’apertura delle porte è fissata alle ore 19 mentre il concerto inizierà alle 21. I biglietti saranno a breve disponibili in prevendita al prezzo unico di 20,70 euro. La Fan Presale inizierà giovedì 20 giugno alle ore 10 mentre per la prevendita generale sul circuito TicketOne bisognerà attendere venerdì 21 giugno alle ore 10 (per gli acquisti online e via call center) e lunedì 24 giugno alle ore 10 per gli acquisti nei punti vendita fisici dislocati in tutta Italia.

L’ultimo singolo “Playa Grande”

Non si fermano mai i Sofi Tukker, che dopo il successo dell’album di esordio “Treehouse” hanno già aperto il 2019 con diversi nuovi singoli. L’ultima hit è fresca di qualche settimana: si tratta di “Playa Grande”, presentata in anteprima al Coachella Festival e che vede il duo collaborare con i colombiani Bomba Estereo. Una canzone che mescola tre lingue (inglese, spagnolo e portoghese) e migliaia di colori per candidarsi a brano da ballare dell’estate. Ad accompagnare il brano un video psichedelico diretto da Mac Boucher (già al lavoro con le Grimes) in Colombia. «L’idea dietro “Playa Grande” era quella di celebrare la natura e gli elementi: fuoco, acqua, terra e aria – racconta il regista – è stato tutto molto naturale grazie alle vibrazioni degli artisti e naturalmente all’ambiente nel quale eravamo immersi». «L’unica cosa più divertente di fare una canzone con una delle tue band preferite di sempre è passare una settimana con loro a casa loro a girare un video con loro – ha spiegato Tucker Halpern, la metà maschile dei Sofi Tukker – questo video è stato una scusa perfetta per volare in Colombia e incontrarci con i Bomba Estereo, facendo alcune delle cose più divertenti che si possano immaginare insieme. Abbiamo cavalcato cavalli in riva al mare, preso una barca e andati a nuotare al largo e così via».

Chi sono i Sofi Tukker

La storia dei Sofi Tukker è costellata di grandi successi commerciali: “Drinkee”, uno dei singoli per cui sono più conosciuti, è stata una hit internazionale e ha fatto da colonna sonora alla Apple, che ha stabilito con loro una collaborazione molto stretta. I Sofi Tukker (o SOFI TUKKER) sono un duo americano formato da Sophie Hawley-Weld e Tucker Halpern. Il nome, come facile intuire, è un mix di quello dei due protagonisti che lo hanno portato al firmamento house-edm. Lei è una musicista, mentre lui è un aspirante giocatore professionista di basket: i due si sono incontrati durante il college, accomunati dal destino che li ha visti costretti a riporre nel cassetto i loro sogni. Tucker abbandona la sua carriera sportiva in seguito a una malattia, e conosce Sophie a una galleria d’arte: da lì inizia un rapporto di amicizia che si trasformerà, in seguito, nel progetto Sofi Tukker. Entrambi vivono a New York, ma la loro casa è il mondo, che esplorano grazie ai numerosi viaggi, i tour e i festival che hanno impreziosito la loro musica.