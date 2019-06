Lorenzo Baglioni, "Maturandi" è l'inno della maturità per gli studenti

Il sito Studenti.it, portale italiano dedicato al supporto dello studio dei giovanissimi, lancia in esclusiva assoluta il nuovo brano di Lorenzo Baglioni, “Maturandi”, dedicato a quel delicato momento di transizione nella vita di ogni adolescente.

Maturandi, un inno (e un breve ripasso)

Lorenzo Baglioni e Studenti.it presentano la nuova canzone dedicata agli esami di maturità 2019. Il videoclip ufficiale, già disponibile su YouTube, ha superato le 7 mila visualizzazioni e sta per accompagnare una generazione di ragazzi attraverso uno dei riti di passaggio più importanti della loro giovinezza: l’esame alla fine delle scuole superiori. “Maturandi” è una canzone che gioca sui ritmi dell’estate e sugli argomenti più gettonati del programma d’esame, dalla matematica dei limiti, passando per la storia (1-8-6-1 diventiamo Italiani) e attraverso i complessi concetti della filosofia. “Maturandi” raccoglie non solo un prontuario di informazioni rapide e di facile accesso, ma anche tutte le piccole grandi speranze e preoccupazioni che non ti fanno dormire in quelle fatidiche giornate. “Questa notte è così breve per dei sogni così grandi”. Parlando della canzone, Baglioni scrive: «Da tempo pensavo di dover scrivere una canzone sulla maturità e ora, grazie all’incontro con il team di Studenti.it, l’idea è diventata realtà». Il video vede tra i protagonisti alcuni social influencer, tra cui Chiara Bordi, Tommy Cassi, Sofia Nencini, Margherita Zoli e Thomas Camorani.

Lorenzo Baglioni presenterà il nuovo brano nel corso dell’evento “La Notte dei Maturandi” che si terrà a Milano, presso il Mondadori Megastore di Piazza Duomo, il 18 giugno 2019 alle ore 18. L’evento andrà live anche su YouTube e porterà sul palco tanti ospiti, tra cui professori e uno psicologo per accompagnare gli studenti lungo tutto il percorso della “notte prima degli esami”. Sul palco ci saranno Lorenzo Baglioni (conduttore), Lea Cuccaroni (content creator), Ludovica Pagani (influncer), Matteo Viviani (Le Iene), Adrian Fartade (youtuber), Filippo Caccamo, Carlo Garbadini, Cristina Dell’Acqua (docente di Greco e Latino), Gianluca Marchesini (psicologo) e Luca Avoledo (nutrizionista).

Chi è Lorenzo Baglioni?

Classe 1986, Lorenzo Baglioni è originario di Grosseto e non ha legami di parentela con Claudio Baglioni. È molto conosciuto in Toscana per la sua partecipazione a Sanremo Giovani nel 2018. Docente di matematica per passione e musicista per missione, il suo scopo è quello di usare la musica per creare brani dedicati ai temi di cultura generale, con un tocco di pop e una punta di ironia per rendere più facile l’apprendimento. Pensiamo ad esempio a “Il congiuntivo”, brano sanremese da 7 milioni di visualizzazioni su YouTube, “Le leggi di Keplero”, “La perifrastica passiva”, “L’apostrofo” “I principi della termodinamica” e “Secchione is the new Figo” e "UE!". Alcuni dei brani citati fanno anche parte del suo album di debutto, “Bella, prof!”, in disco che mescola la musica e la matematica in un cocktail che negli anni è riuscito a conquistare anche i social.