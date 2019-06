Collisioni Festival a Barolo: programma e cantanti

Sarà Eddie Vedder a inaugurare, il 17 giugno, l’11ª edizione del “Collisioni Festival” di Barolo. Il frontman dei Pearl Jam, dopo la straordinaria partecipazione al “Firenze Rocks 2019”, sarà quindi il grande protagonista musicale di questa sera con Piazza Rossa completamente sold out. Tanti gli artisti che si esibiranno tra giugno e luglio a Barolo, nel cuore delle Langhe piemontesi, per quello che da 11 anni a questa parte rappresenta un mix unico e vincente di musica, arte, spettacolo e natura. “Collisioni Festival” nasce infatti con l’idea di offrire una compilation di generi artistici differenti, un’occasione davvero unica per ascoltare, sullo stesso palco, persone che giungono da mondi differenti ma accomunate dallo stesso amore per la bellezza dell’arte, in tutte le sue forme. «Collisioni – ha spiegato Alberto Cirio, Presidente della Regione Piemonte – è una manifestazione che in pochi anni è riuscita a unire in un mix unico ingredienti come i giovani, la musica, il vino e il paesaggio. Un format che può far da esempio ed essere replicato in altre aree di un territorio che, in ogni suo angolo, sa essere un palcoscenico a cielo aperto».

Apre Vedder, poi Gallagher e Max Gazzè

Tanti i cantanti che parteciperanno al “Collisioni Festival 2019”, tra cui Eddie Vedder, Noel Gallagher, Carl Brave, Calcutta e molti altri. Vediamo nel dettaglio la scaletta:

17 giugno - Eddie Vedder: costo biglietto euro 60,00 + diritti di prevendita, per gli ultimi biglietti in vendita scrivere a info@collisioni.it

4 luglio – Liam Gallagher: costo biglietto euro 40,00 + diritti di prevendita, biglietti in vendita su circuito Ticketmaster e Ticketone

5 luglio – Carl Brave e Max Gazzè: costo biglietto euro 25,00 + diritti di prevendita, biglietti in vendita su circuito Ticketone e nei punti vendita autorizzati Ticketone, CiaoTickets e PiemonteTicket

6 luglio – Maneskin e Salmo: costo biglietto euro 35,00 + prevendita, biglietti in vendita su circuito TicketOne e nei punti vendita autorizzati TicketOne e CiaoTicket

7 luglio - Thirty Seconds to Mars: costo biglietto euro 45,00 + diritti di prevendita, biglietti in vendita su circuito TicketMaster, TicketOne e in tutti i punti vendita autorizzati

10 luglio – Macklemore: costo biglietto euro 40,00 + diritti di prevendita, biglietti in vendita su circuito TicketOne e in tutti i punti vendita autorizzati

13 luglio – Calcutta: costo biglietto euro 25,00 + diritti di prevendita, biglietti in vendita su circuito CiaoTickets, TicketMaster, PiemonteTicket, TicketOne e in tutti i punti vendita autorizzati

16 luglio - Thom Yorke: costo biglietto euro 40,00 + diritti di prevendita, biglietti in vendita su circuito TicketMaster e TicketOne.

Tra gli altri ospiti musicali, spiccano Al Bano, atteso al Palco Verde di Barolo la sera del 6 luglio, e il vincitore del Festival di Sanremo 2019 Mahmood, che si esibirà domenica 7 luglio.

Come arrivare in Piazza Colbert

I concerti si terranno in Piazza Colbert, piazza principale del piccolo comune di Barolo. Si tratta di un anfiteatro naturale circondato dalle vigne storiche dei cinque grandi crus del vino Barolo. Ci si potrà arrivare comodamente grazie al servizio navetta A/R attivo in tutti i giorni del festival. Partenza dal centro di Alba autostazione e dal centro di Bra.