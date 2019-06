Ydalia Suarez (feat Ruly Rodriguez) c'è Killer (Monster Mix)

E' in radio e disponibile su tutte le piattaforme streaming e in digital download Killer (Monster Mix) , il brano dell’artista cubana Ydalia Suarez feat. Ruly Rodriguez .

Killer (Stravaganzarec/Believe Digital) è un pezzo dal ritmo latino e con un testo provocatorio. Racconta di una femme fatale che sa quello che vuole e non intende farsi mettere i piedi in testa da nessuno: tutti gli uomini la cercano, ma è lei a scegliere chi vuole, dimostrando la propria indipendenza.

Ydalia Suarez, dotata di una sensualità innata e di una carica emotiva inesauribile, torna in Italia dopo avere riscosso successo in Sud-America, e canta insieme a Ruly Rodriguez, autore del tromentone Tacatà. I due danno vita insieme a un pezzo dance ma dal significato importante, dedicato alle donne e alla loro emancipazione nei confronti dell’altro sesso.



L'energia che scaturisce dal brano è il risultato dell'incontro di tre culture intimamente miscelate fra di loro: quella latino-americana, quella africana e quella europea. Il produttore, insieme all'artista, lancia il brano come precursore di un nuovo genere Urban dal nome afrotech.

Torno in Italia e torno a cantare: sono davvero entusiasta! – racconta Ydalia Rodriguez – Questo brano mi rappresenta in pieno: è sensuale e divertente per il ritmo e la musica, ma ha un messaggio al quale tengo molto: ogni donna può permettersi quello che vuole e nessuno può impedirglielo!



Killer vede Anthony Louis alla produzione artistica e Gianni Paolucci per Halley Pictures alla produzione esecutiva. Ydalia Suarez è una cantante e attrice cubana. È arrivata in Italia nei primi anni Duemila, stabilizzandosi a Torino, e ha da subito mosso i primi passi della sua carriera nel mondo della recitazione recitando in diverse produzioni di film horror: è stata coprotagonista di “La terra dei cannibali” e “L’isola dei morti viventi”, mentre ha avuto il ruolo di protagonista femminile in “La grande rabbia” e “L’abisso nero”. Nella sua carriera decennale vanta molte partecipazioni a fiction televisive e alcune uscite discografiche. Fondamentale per il percorso artistico di Ydalia è l’incontro con il paroliere Pietro Lettieri, autore di molti suoi brani, in quanto per lei è stato un amico, una guida spirituale e un maestro di vita.