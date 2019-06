Martin Garrix: annullati tutti i concerti per un'operazione

La stagione estiva è sinonimo di musica live e grandi festival che ogni anno richiamano l’attenzione di tantissime persone. I protagonisti assoluti sono ovviamente i dj che girano il mondo facendo ballare tutti con la loro musica, tra i nomi più popolari del momento c’è sicuramente quello del giovanissimo Martin Garrix, classe 1996.

Martin Garrix annulla i concerti

Nei giorni scorsi l’artista olandese ha lascitao di stucco i suoi fan annunciando l’annullamento di tutti i concerti previsti nelle prossime settimane a causa di un delicato intervento.

Il DJ ha comunicato la notizia tramite un post sul suo profilo Instagram che conta oltre sedici milioni di follower. La foto ritrae Martin con un tutore al piede destro e la faccia triste a causa dell’impossibilità di incontrare il pubblico.

Lo scatto ha subito fatto il giro del web ottenendo al momento oltre un milione di like e più di 18.000 commenti. Negli ultimi anni Martin si è imposto come uno dei produttori più creativi al mondo realizzando collaborazioni con i nomi più altisonanti della musica pop, tra questi Dua Lipa (qui puoi trovare tutte le foto più belle della cantante).

Martin Garrix: il messaggio ai fan

Martin ha accompagnato la foto con un lungo messaggio in cui ha voluto spiegare la situazione ai fan, queste le sue parole: ”Sono devastato dal dover cancellare gli show poiché niente mi rende più felice di esibirmi per voi, mi sento vivo quando sono sul palco e vi vedo sorridere. Non vedo l’ora di poter salire sul palco di nuovo, non avrei mai voluto far dispiacere i miei fan.”

L’artista olandese ha continuato: “Sfortunatamente questa situazione è fuori dal mio controllo e dovrò fare un’operazione per poi riposarmi per potermi riprendere completamente. Se non mi opero ora potrei avere un danno permanente alla caviglia che potrebbe quindi portarmi al non essere più in grado di esibirmi. Voglio ringraziare tutti per il supporto continuo e spero di poter tornare sul palco insieme a voi il prima possibile”.