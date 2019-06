Francesco De Gregori in concerto a Roma: info e scaletta

Tutto pronto per le tappe romane del “De Gregori & Orchestra – Greatest Hits Live” Tour dell’11 e 12 giugno presso le Terme di Caracalla. Di seguito tutto quello che dovete sapere sui biglietti, la possibile scaletta e il concerto.

Francesco De Gregori in concerto a Roma: biglietti

Francesco De Gregori salirà sul palco delle Terme di Caracalla l’11 e il 12 giugno 2019 in occasione del suo tour “De Gregori & Orchestra – Greatest Hits Live”. I biglietti delle due tappe sono disponibili sul circuito di prevendita TicketOne e negli store fisici autorizzati per entrambe le date, ma molte delle fasce di prezzo sono in via d’esaurimento. Ecco cosa è rimasto:

11 giugno, “Settore D”, 45 euro

12 giugno, Poltronissima Gold, 95 euro – Settore B, 69 euro - Settore C, 59 euro – Settore D, 45 euro

Per motivi di bagarinaggio non è possibile acquistare più di 4 biglietti per singolo account creato. La data del 12 giugno era stata inizialmente indicata come 12 luglio: chi ha acquistato i biglietti per quell’evento ha diritto d’accesso allo spettacolo della seconda giornata di De Gregori a Roma.

Terme di Caracalla a Roma: come arrivare

Le Terme di Caracalla, anche note come Terme Antoniane, si trovano in Via delle Terme di Caracalla a Roma, civico 52, nel Rione Celio. Chi desidera raggiungere la location con i mezzi pubblici può prendere la linea B (blu) della metropolitana e scendere alla fermata “Circo Massimo”. La destinazione si trova a pochi minuti di camminata da lì. In alternativa, si possono prendere gli autobus 760 o 628.

Francesco De Gregori in concerto a Roma: scaletta

Il “De Gregori & Orchestra – Greatest Hits Live” è un percorso in giro per l’Italia che mira a riproporre i successi del cantautore in chiave sinfonica. La data zero è fissata per l’11 giugno a Roma, presso le Terme di Caracalla, mentre lo spettacolo si ripeterà poi al Teatro Antico di Taormina il 15 giugno, al Lucca Summer Festival il 30 giugno e infine all’Arena di Verona il 20 settembre. La scaletta dei concerti di questa leg del tour non è ancora stata annunciata, ma si pronostica che l’autore salirà sul palco insieme a un’orchestra per riproporre alcuni dei brani più iconici della sua carriera. Non mancheranno forse canzoni del calibro di “La donna cannone”, “Generale”, “Rimmel”, “Buonanotte fiorellino”, “La leva calcistica della classe ‘68”, “Titanic” e “Alice”. L’orchestra del “De Gregori & Orchestra – Greatest Hits Live” sarà composta da quaranta elementi e avrà come nucleo centrale lo Gnu Quartet (Raffaele Rebaudengo alla viola, Francesca Rapetti al flauto, Roberto Izzo al violino e Stefano Cabrera al violoncello), oltre che naturalmente la band che accompagna De Gregori da lunghissimo tempo: Guido Guglielminetti (basso e contrabbasso), Carlo Gaudiello (piano e tastiere), Paolo Giovenchi (chitarre) e Alessandro Valle (mandolino e chitarra).