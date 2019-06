Ultimo, il nuovo singolo è "Ipocondria": il video

Dopo l’annuncio dato il 23 maggio 2019, è uscito il videoclip di Ultimo dedicato al singolo estivo “Ipocondria”, un successo che ha già superato le 700 mila visualizzazioni su YouTube e sale di minuto in minuto.

Ipocondria, il videoclip di Ultimo

“Colpa delle Favole” è il terzo album studio di Ultimo, enfant prodige della musica italiana. Il disco è uscito il 5 aprile 2019 e ha ottenuto un Platino FIMI per le vendite. Ne sono stati estratti alcuni dei singoli che hanno scandito la colonna sonora del 2019 musicale italiano. Stiamo parlando del brano sanremese “I tuoi particolari”, secondo classificato, “Fateme cantà” (in dialetto romanesco), “Rondini al guinzaglio” e ora anche “Ipocondria”, annunciato ufficialmente il 7 giugno 2019. Parlando del brano al momento del lancio di “Colpa delle Favole”, Ultimo confessa: «L’ipocondria viene curata dall’amore, un amore che può essere anche distante ma rimane sempre presente vicino al cuore… “Nel momento in cui due cerchi si sovrappongono non hanno nulla più da condividere, se non lo spazio che li accomuna”». Un altro dei temi trattati dal singolo sarà la solitudine, descritta dall’animo poetico dell’artista come “ghiaccio dentro al cuore”. Il videoclip di “Ipocondria” è una produzione DM Communications SRL per la regia di Emanuele Pisano. Nel cast ci sono anche Alessandro Damiani, Beatrice Simion, Alessio Giovo, Luigi Bellomo, Ileana Oannilli e Alda Spandra.

Ultimo ha descritto così il suo ultimo successo discografico: «In “Colpa Delle Favole” ho depositato gran parte delle mie illusioni e disillusioni, cosciente del fatto che ogni favola prima o poi, per quanto intensa sia stata, ci lascerà con la consapevolezza di non avere più consapevolezze. Non so spiegare le mie canzoni, spero siano loro a spiegare me». “Colpa delle Favole” è stato pubblicato dalla Honiro Label e ha già superato le 50 mila unità di vendita. Il disco arriva a un anno di distanza da “Peter Pan”, secondo disco di Ultimo (e triplo disco di Platino) da cui erano stati estratti i singoli: “Il ballo delle incertezze”, “Poesia senza veli”, “Cascare nei tuoi occhi” e “Ti dedico il silenzio”.

Ultimo in concerto nel 2019: le ultime date

Manca pochissimo alla conclusione del “Colpa delle Favole Tour 2019”, uno dei più grandi successi musicali di quest’anno, che è riuscito a registrare sold out in ognuna delle molte tappe della tournée. Con oltre 110 mila biglietti venduti in poco più di un mese, Ultimo si prepara al concerto del 15 giugno a Locarno, in Svizzera, presso il Connection Festival e alle attesissime date evento “La Favola”, dove salirà sul palco dello Stadio Teghil di Lignano Sabbiadoro (29 giugno) e dello Stadio Olimpico di Roma (4 luglio). Ancora disponibili i biglietti per l’evento di Lignano per l’area “Prato” a una cifra di partenza di 34,50 euro, diritti di prevendita inclusi. Per motivi di bagarinaggio, non è possibile acquistare più di 6 biglietti per un singolo account creato.