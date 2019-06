Genova per Voi, inseguendo i nuovi autori

Genova per Voi , talent per autori di canzoni, è prodotto da ATID con il sostegno di SIAE e in collaborazione con Universal Music Publishing Ricordi, è pronto per cercare nuovi talenti

ATID, con il sostegno di SIAE – Società Italiana degli Autori ed Editori, presenta la settima edizione di Genova per Voi, talent per autori di canzoni. Il premio sarà un contratto editoriale con Universal Music Publishing Ricordi. La Direzione Artistica è di Gian Piero Alloisio, la Direzione Organizzativa è di Franco Zanetti.

“Fra le molte peculiarità di Genova per Voi delle quali andiamo, crediamo giustamente, orgogliosi” – dichiarano Alloisio e Zanetti – “c’è quella di mettere direttamente in contatto il vincitore con il mondo della professione che desidera intraprendere, offrendogli l’opportunità di fare pratica all’interno di un’azienda importante. La collaborazione con un’azienda leader nel proprio settore come Universal Music Publishing, e l'affermazione evidente di vincitori e finalisti, certifica che Genova per Voi è una realtà importante e consolidata del mondo dell’industria dello spettacolo che contribuisce a creare il successo della musica italiana”.

L’iscrizione è gratuita, così come lo sarà – vitto e alloggio compresi – la partecipazione dei finalisti ai seminari di perfezionamento. Tutti i finalisti, indipendentemente dall’età, beneficeranno dell’iscrizione gratuita per un anno a SIAE.

Le precedenti edizioni hanno scoperto grandi talenti come Federica Abbate che, oltre a firmare ben sette brani dell'ultimo album di Eros Ramazzotti, è autrice di tantissime “hit” come “Roma-Bangkok” (Baby K feat Giusy Ferreri), “Nessun grado di separazione” (Francesca Michielin), "Il diario degli errori" (Michele Bravi), "Amore e Capoeira" e la recentissima "Jambo" (Giusy Ferreri). Non da meno è Emanuele Dabbono che ha scritto, con e per Tiziano Ferro, hit come “Incanto”, “Il Conforto”, “Valore Assoluto” e “Lento/Veloce”. Come Federica Abbate, anche Emanuele Dabbono ha collaborato alle successive edizioni di Genova per Voi, e sarà uno dei tutor che seguiranno i finalisti durante i laboratori che avranno luogo nella splendida cittadina ligure di Varazze. Fra gli altri tutor delle scorse edizioni: Franco Fasano, Claudio Guidetti, Carlo Marrale, Oscar Prudente, Diego Mancino, Massimo Morini, Vittorio De Scalzi, Mario Cianchi, Alessandro Raina, Valeria Vaglio, Zibba. Tra i finalisti delle scorse edizioni, una menzione particolare per Willie Peyote, rapper e cantautore torinese, vincitore della seconda edizione di Genova per Voi e ormai considerato una delle figure di spicco della scena rap/cantautorale italiana (è recente la sua partecipazione a "Faber nostrum"). Sempre in ambito rap-hip hop, vanno citati anche Claver Gold, vincitore della prima edizione, e Dutch Nazari (che ha partecipato al Concertone del Primo Maggio 2019). Infine vanno segnalati anche Maria Luisa De Prisco, che ha firmato "Il peso del coraggio" (brano che Fiorella Mannoia ha presentato al Festival di Sanremo del 2019) e Simone Cremonini, vincitore della sesta edizione che ha scritto brani per Francesco Renga, Benji e Fede, Michele Merlo. Durante i laboratori a Varazze, i test di Universal Music saranno seguiti dall'A&R Klaus Bonoldi e da Dario Dardust Faini, uno dei maggiori punti di riferimento autorali della scena musicale italiana.