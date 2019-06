La Puglia si accende, e non solo per le temperature che in questi giorni sfiorano i 30°. È infatti tornato Medimex, l’International Festival & Music Conference organizzato dall’agenzia regionale Puglia Sounds. Dal 7 al 9 giugno, la città dei due mari diventa la capitale del rock puro e ospita artisti di fama mondiale. Tanti gli eventi in programma, tra cui una mostra su Woodstock, incontri con gli artisti, attività di formazione, cinema e molto altro. Due le location da tenere d’occhio, il Lungomare Vittorio Emanuele III e Villa Peripato. EÈ qui che si alterneranno i più grandi nomi della scena musicale, tra cui gli Editors, i Cigarettes After Sex, il redivivo Liam Gallagher e l’icona del rock Patti Smith.

Editors e Cigarettes After Sex, poi tocca a Liam Gallagher

Il 7 giugno sono gli Editors e i Cigarettes After Sex i protagonisti di giornata. Dopo la pubblicazione del secondo album, la band americana si è definitivamente imposta come vera sorpresa nell’ambiente pop a stelle e strisce. Sono loro a fare da apripista agli Editors, la rockband britannica capitanata da Tom Smith e particolarmente apprezzata nel panorama indie-rock contemporaneo. L’8 giugno toccherà a lui, l’ex frontman degli Oasis Liam Gallagher, che proprio in questi giorni lancerà il suo nuovo singolo “Shockwave” estratto dal suo secondo album da solista “Why Me? Why Not”, in uscita a settembre. Chiusura col botto il 9 giugno con Patti Smith: sarà l’icona e sciamana del rock la mattatrice dell’ultima serata del Medimex, un’edizione particolarmente importante perché dedicata al mezzo secolo dalla mitiche giornate di Woodstock.

50 anni dall’indimenticato concerto di Woodstock

Quest’anno, il tema portante di Medimex sono i 50 anni dalla “Summer of love” del 1969, l’estate che segnò in modo profondo la storia della cultura pop occidentale. Nel programma, quindi, non poteva mancare la mostra fotografica “Woodstock & Hendrix: The Revolution”, dedicata a quell’indimenticabile concerto, con gli scatti di Baron Wolman e Donald Silverstein.

Il programma completo dei concerti

Venerdì, 7 giugno

Ore 20:00, Julielle

Ore 21:00: Cigarettes After Sex

Ore 22:30: Editors

Sabato, 8 giugno

Ore 20:00, JoyCut

Ore 21:00, King Hammond & The Rude Boy Mafia

Ore 22:15, Liam Gallagher

Domenica, 9 giugno

Ore 20:00, Sound of Garage

Ore 20:30, Kalàscima

Ore 21:30, Patti Smith

I prezzi del biglietto sono adatti a tutte le tasche: 10,00 euro per venerdì, 7,25 euro per sabato e 8,15 euro per domenica. Per chi desiderasse fare un abbonamento per tutte e tre le serate, il costo è di 45 euro.