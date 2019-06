Lo Stato Sociale, arriva il tour in metropolitana

Con un messaggio sui social, Lo Stato Sociale ha annunciato una curiosa iniziativa per promuovere il nuovo singolo “DjDM****”. Il gruppo è protagonista di un mini-tour nelle metro di Genova, Torino, Brescia, Milano, Roma, Napoli e Catania. Lodo Guenzi e soci hanno deciso di suonare la canzone in tutte le città entro 24 ore. Esibizioni a sorpresa con partenza da Genova e tappa finale nella metropolitana di Catania. Il pezzo viene cantato agli ignari ascoltatori che si trovano sul treno. Si tratta di un’iniziativa che annuncia l’uscita del singolo, in arrivo dal 7 giugno. “DJDM****” vede la collaborazione dell’artista mascherata Myss Keta e di Arisa. Il brano è edito da Garrincha Dischi/Island Records e coprodotta da Fabio Gargiulo insieme a Congorock. Un titolo provocatorio per dare fastidio a chi fa tormentoni estivi, come spiegato da Lodo Guenzi. Per il frontman quelle canzoni dicono tutto e non dicono niente.

Il brano "DJDM****"

Si tratta comunque di una provocazione rivolta anche a se stessi considerando che Lo Stato Sociale erano prima Dj. Il brano racconta di una storia d’amore che dura il tempo di una festa e si divide in due parti. La prima vede il dj mettere la musica che permetterà ai due innamorati di ballare poi arriva il silenzio. Le canzoni si fermano così come i sentimenti delle due persone. La seconda parte di “DJDM****” diventa quindi un’invettiva contro lo stesso dj, colpevole della fine della relazione tra i due protagonisti della canzone. Ad alternarsi nel brano le voci della misteriosa artista milanese Myss Keta, de Lo Stato Sociale – con Lodo Guenzi pronto a cantare le strofe – e Arisa, che è invece impegnata nel ritornello. Il gruppo ha deciso quindi di annunciare l’uscita del nuovo singolo attraversando l’Italia con magliette rosse e cassa sulle spalle. L’intenzione è quella di invadere pacificamente le stazioni attraverso la diffusione della loro canzone. Non è la prima volta che un artista si cimenta in un progetto del genere. La stessa Arisa, che collabora al brano, aveva scelto Brescia Mobilità (una delle tappe del mini tour de Lo Stato Sociale) come partner per il video “Una nuova Rosalba in città”.

L'attesa per il nuovo album

Lodo, Bebo, Albi, Carota e Checco tornano dopo il grande successo di “Una vita in vacanza”, brano che è arrivato secondo al Festival di Sanremo 2018. Il gruppo ha commentato così la collaborazione con Arisa: «Quando ha iniziato a cantare il ritornello, per noi è stata felicità e carica pazzesca. Non eravamo abituati: siamo dei cantautori e lei una grande interprete». Mentre su Myss Keta sottolineano come abbiano deciso di osare un po’ e andare oltre le loro corde per la voglia di fare una cosa nuova. Il brano “DJDM****” dovrebbe far parte del nuovo album del gruppo che però è ancora in lavorazione. Non si conosce ancora la data d’uscita, anzi i componenti de Lo Stato Sociale hanno specificato che il progetto è ancora in fase embrionale. L’ultimo album è “Primati” uscito nel 2018, una raccolta di successi con tre inediti e una nuova versione del brano “Sono così indie”.