Core Festival a Treviso: info e scaletta

Appuntamento da venerdì 7 a domenica 9 giugno 2019 per la prima edizione di Core Festival, il nuovo evento musicale in programma a Treviso, che prende il posto di Home Festival, trasferitosi al Parco San Giuliano, a Mestre. Tre giorni di musica in grado di mettere d’accordo diverse generazioni, coniugando vari generi. Sul sito di TicketOne e presso i punti vendita autorizzati è possibile acquistare i biglietti relativi al sabato e alla domenica, al costo di 39.68 euro. Esauriti invece i tagliandi per la prima giornata, così come gli abbonamenti per l’intera durata del festival.

Core Festival 2019: il programma di venerdì 7 giugno

Protagonista assoluto della prima giornata del Core Festival sarà Calcutta, atteso sul main stage dalle 22.45 a mezzanotte. La musica inizierà a suonare nell’ex Area Dogana di Treviso già alle 17.30: ad aprire la prima edizione del festival saranno i Devil Misses Flowers. Quindi, sul main stage la musica proseguirà con lo show de La Scimmia alle 18, con Bruno Bellissimo alle 19.15 e con i Pinguini Tattici Nucleari alle 20.45. Il Circus Stage vedrà protagonisti I miei migliori complimenti dalle 18.30, cui seguirà alle 20 il concerto di Myss Keta, quindi alle 21.45 sarà la volta del rapper Ghemon, per poi ballare da mezzanotte alle 3 al ritmo di Core Soundsystem. Il third stage si illuminerà dalle 18.30 con la musica di Postino, cui farà seguito alle 20 Costiera e alle 21.45 Auroro Borealo. Infine, da mezzanotte all’1 il dj set di Jolly Mare.

Core Festival 2019: il programma di sabato 8 giugno

La seconda giornata del Core Festival 2019 sarà dedicata al rap, con il concerto di Salmo, alle 22.45 sul main stage. La musica inizierà a suonare sullo stesso palco già alle 17.45 con lo show di Halba X Foldino. Quindi, alle 19.15 sarà il turno di Luchè e, ancora, alle 20.45 del rapper Gemitaiz. Il Circus Stage si accenderà già alle 17 al ritmo della musica di Giovaneeffe, mentre Raphael Delaghetto arriverà alle 18.30, prima di Ketama126, alle 20. La trap di Achille Lauro sarà protagonista alle 21.45, in attesa dei Rumatera, che faranno gli onori di casa, da mezzanotte. L’ultimo palco, il Third Stage, vedrà la musica di A. Kawa dalle 17, prima di Fuera alle 18.30, Dola alle 20, Sxrrxwland alle 21.45 e il dj set di Susum dalla mezzanotte.

Core Festival 2019: il programma di domenica 9 giugno

A chiudere la prima edizione del Core Festival saranno J-Ax e gli Articolo 31, attesi con l’esibizione delle 22.45 sul Main Stage. Lo stesso palco, poi, vedrà protagonisti la Funkasin Street Band dalle 17.30, il rapper Emis Killa alle 19 e i Maneskin dalle 20.45. Sul Circus Stage la musica inizierà alle 16.45 con la Fgm B-Folk Band, cui farà seguito alle 18.15 il Duo Bucolico. Alle 20 sarà la volta di Fosco 17 e, alle 22, di Leo Pari. Infine, Core Soundsystem da mezzanotte alle 3. Concludiamo con il third stage, sul quale la musica di Bruno Sponchia inizierà a suonare dalle 16.45. Alle 18.15 sarà la volta di Lee Odia e alle 20 di Nostromo. Quindi, Davide Petrella e, a concludere, Holograp, atteso a mezzanotte.