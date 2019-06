Avicii: il nuovo album è 'TIM', ad un anno dalla morte

Ad un anno di distanza dalla dipartita, arriva l’album postumo di Avicii intitolato “TIM”. Il produttore e superstar della musica dance è scomparso lo scorso 20 aprile 2018 all’età di 28 anni ed era al lavoro proprio su questo progetto discografico. Tim Bergling, questo il nome del deejay, aveva già completato buona parte dei 12 brani che fanno parte dell’album. L’opera è stata completata da un trio del team di produzione con cui Avicii aveva lavorato per tutta la carriera e con cui stava collaborando per nuovi brani. In “TIM” hanno partecipato anche Aloe Blacc, voce di “Wake Me Up”, grande successo di Avicii, e Chris Martin dei Coldplay. I due avevano lavorato per “A Sky Full of Stars”. Tra gli ospiti presenti anche gli Imagine Dragons, con il frontman Dan Reynolds che contribuisce con la sua voce al brano "Heart Upon My Sleeve”. Al disco hanno lavorato anche la cantante svedese Noonie Bao, il cantautore britannico Joe Janiak, il cantante Bonn (alter ego di Kristoffer Fogelmark, metà del duo di produzione che ha collaborato con Avicii a diversi album) e Vargas & Lagola, il team di produzione svedese di Vincent Pontare e Salem Al Fakir.

La tracklist di "TIM"

Il terzo album in studio di Avicii è stato registrato presso lo studio di Los Angeles dove l’artista ha dato vita a tutti i suoi successi. Alcune tracce sono state invece prodotte in alcuni studi discografici a Stoccolma. Tra le note di copertina dell'album, l'elenco dei brani e i crediti appare anche una foto di Bergling e una citazione attribuita all’artista: "Diffondi positività attraverso la mia musica, ascolta il messaggio e goditi il successo ma non quello materiale”. L’album è uscito il 6 giugno, questa la tracklist ufficiale:

Peace of Mind (feat. Vargas & Lagola) Heaven (feat. Chris Martin) SOS (feat. Aloe Blacc) Tough Love (feat. Agnes, Vargas & Lagola) Bad Reputation (prod. Joe Janiak) Ain't a Thing (prod. Bonn) Hold The Line (feat. ARIZONA) Freak (feat. Bonn) Excuse Me Mr Sir (feat. Vargas & Lagola) Heart Upon My Sleeve (feat. Imagine Dragons) Never Leave Me (feat. Joe Janiak) Fades Away (feat. Noonie Bao)

Il ricavato netto dei proventi andrà alla Fondazione Tim Bergling, un'organizzazione no profit che tratta di salute mentale e prevenzione del suicidio. Inoltre una parte sarà devoluta ad organizzazioni che si occupano della conservazione della fauna selvatica.

La carriera di Avicii

Nato nel 1989, Avicii ha iniziato la sua carriera nel 2008 e scelse lo pseudonimo Avicii perché in sanscrito indica “senza onde” e nel buddismo rappresenta l’ultimo livello dell’inferno. In realtà il termine esatto è “avici”, ma all’epoca dell’iscrizione a MySpace quel nome era già stato scelto. Tra i suoi successi c’è il remix di “Sweet Dreams (Are Made of This)” intitolato “Swede Dreams”, “Levels” singolo che gli ha permesso di entrare nella Billboard Hot 100, “Wake Me Up”, “Hey Brother”, “The Days” e “SOS”. Nel 2016 decise di ritirarsi dalle attività musicali live e di voler produrre solo musica. Tra gli artisti che hanno collaborato con lui ci sono Madonna, Coldplay, Rita Ora, Robbie Williams e Aloe Blacc.