Anastacia, live gratuito stasera al Comacchio Beach Festival

Un’occasione da non perdere quella che vedrà Anastacia esibirsi in un live gratuito sul lungomare di Porto Garibaldi la sera del 7 giugno. La cantautrice di Chicago sarà infatti la voce di punta del Comacchio Beach Festival, giunto ormai alla sua 6a edizione e instancabile promotore di valori quali l’educazione ambientale e l’ecosostenibilità. Temi importanti e di stringente attualità che non potevano sicuramente lasciare indifferente la pop star, da sempre in prima fila quando si tratta di sensibilizzare il proprio pubblico sulle battaglie che davvero contano. E così Anastacia ha subito risposto presente all’appello di Stefano Salvati, direttore artistico dell’evento, annunciando che durante la serata, nel cuore della Biosfera Delta del Po, non mancheranno certo le sue hit più famose ma che proporrà anche due brani del suo ultimo album, “Evolution”.

Comacchio beach festival, la musica per la sostenibilità abbraccia Anastacia

«Who’s excited for tonight show at the Comacchio Beach Festival? I am», ha scritto la cantante americana sul suo profilo Facebook. Una dichiarazione d’amore per il nostro paese e, naturalmente, per il tema trattato dal festival. Anastacia non ha infatti nascosto di prestare particolare attenzione alla cura dell’ambiente, facendo con grande attenzione la raccolta differenziata. «Il tema ambientale che è legato al festival è stata la molla che mi ha fatto decidere – ha spiegato la pop star – In più non avevo mai cantato in questa parte d’Italia e, soprattutto, è la prima volta in concerto sulla spiaggia qui». Quello di stasera sarà una delle sole due date italiane del tour live mondiale di Anastacia e la prima tappa dell’IMAGinACTION TOUR, evento nato con l’intento di far esibire sullo stesso palco e nella stessa serata artisti che, per svariati motivi, hanno colpito positivamente l’immaginario collettivo.

Anastacia cuore d’oro: è il suo 3° concerto gratuito

La generosità e l’impegno sociale della popstar americana sono ben noti. Non a caso, la cantautrice di Chicago ha ottenuto nel 2013 l’Humanitarian Award per il suo impegno con la sua Fondazione e la Breast Cancer Research Foundation, seconda donna in assoluto dopo Annie Lennox ad ottenere il prestigioso riconoscimento. Una vera e propria missione di vita per l’energica Anastacia che in passato, lo ricordiamo, ha vinto la sua battaglia personale contro il cancro al seno, diventando modello di tenacia e coraggio per tutte le donne del mondo colpite dalla malattia. E quello sul lungomare di Porto Garibaldi sarà il suo terzo 3° concerto gratuito. Ad aprire la serata saranno Bianca Atzei e la band romagnola Geisha. Il concerto prenderà il via alle ore 18:00 e l’ingresso è libero. Comacchio, che dista circa 50 km da Ferrara, è facilmente raggiungibile seguendo la Statale Romea 309.