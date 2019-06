Mahmood in concerto a Catania: info e scaletta

Il “Good vibes” tour di Mahmood è giunto alla tappa siciliana di Catania: sabato 8 giugno il vincitore di Sanremo 2019 si esibirà sul palco dei Mercati Generali. Il suo pop con contaminazioni R'n'B ha conquistato il pubblico di tutta Italia, e non solo: all’ultima edizione dell’Eurovision Song Contest, appena conclusasi, si è aggiudicato il secondo posto con la sua “Soldi”. Di seguito tutte le informazioni per arrivare preparati al concerto di Mahmood a Catania, scaletta compresa.

Mahmood a Catania: info e orari del concerto

Mahmood sta continuando il suo giro per l’Italia con il “Good vibes” tour. Dopo il successo delle precedenti tappe, sabato 8 giugno sarà la volta dell’esibizione sul palco dei Mercati Generali di Catania. Sarà la prima festa d’estate per il locale siciliano, e la serata inizierà presto: l’orario di apertura delle porte è fissato alle 18:00, mentre il concerto di Mahmood inizierà alle ore 19:00. A seguire, la festa continuerà con i dj set. Attualmente sono disponibili ancora pochi biglietti, acquistabili online su circuito Ticketmaster o nei punti vendita autorizzati Ticketone al prezzo di 18 euro + diritti di prevendita (più eventuali commissioni di servizio aggiuntive). I Mercati Generali si trovano in Contrada Jungetto, nell’area a sud di Catania (Strada Statale 417 - km 69).

La scaletta del concerto

Mahmood ha pubblicato il suo album d’esordio, “Gioventù bruciata”, il 22 febbraio 2019, subito dopo la fortunata esperienza sanremese. Il disco ha debuttato direttamente al primo posto in classifica FIMI ed è attualmente certificato disco d’oro. Durante il concerto di Catania, Mahmood presenterà al pubblico le canzoni contenute in “Gioventù bruciata”; sicuramente in scaletta non potrà mancare il suo singolo di maggiore successo: “Soldi”, che in questi pochi mesi è valso tre dischi di platino, la vittoria tra i big di Sanremo 2019 e il secondo posto sul podio dell’Eurovision Song Contest. Speriamo di potere sentire live anche “Calipso”, la nuova hit in featuring con Sfera Ebbasta e Fabri Fibra (in collaborazione con Charlie Charles e Dardust). Di seguito riportiamo la scaletta seguita da Mahmood durante i precedenti concerti del “Good vibes” tour; le canzoni presentate a Catania potrebbero subire delle variazioni in base alle scelte dell’artista.

Africa Mai figlio unico Sabbie mobili Il Nilo nel naviglio Remo Canzone in arabo Gioventù bruciata Anni 90 Soldi Dimentica Asia occidente Milano good vibes Uramaki Soldi (bis)

Le date del tour estivo

Mahmood sarà in tour per tutta l’estate: ai concerti già annunciati si sono aggiunte nuove date nei festival italiani. I live continueranno fino al mese di settembre, ecco le prossime tappe in programma: