Core Festival 2019 a Treviso: il programma e i cantanti

Sta per prendere il via la tre giorni di musica di Core Festival, che dal 7 al 9 giugno 2019 animerà la zona Dogana di Treviso con le performance di oltre cinquanta artisti. Dall’esperienza ormai decennale dell’organizzazione di Home Festival è nata l’esigenza di dar vita a un nuovo progetto dedicato esclusivamente al meglio delle tendenze musicali italiane; ecco tutte le informazioni per arrivare preparati alla prima edizione di Core Festival.

Il programma del Core Festival: gli orari e gli artisti in line up

7, 8 e 9 giugno: tre giorni di musica su tre differenti palchi. Protagonisti di Core Festival saranno artisti nostrani, dai nomi di punta del momento agli emergenti, per ogni genere e gusto. Ecco la line up, suddivisa giorno per giorno, e gli orari di esibizione su ogni palco:

Venerdì 7 giugno

Main stage

17:30 – 18:00 Devil misses flowers

18:00 – 18:30 La scimmia

19:15 – 20:00 Bruno Belissimo

20:45 – 21:45 Pinguini tattici nucleari

22:45 – 00:00 Calcutta

Circus stage

18:30 – 19:15 I miei migliori complimenti

20:00 – 20:45 Myss Keta

21:45 – 22:45 Ghemon

00:00 – 03:00 Core soundsystem w/Electroboogo, Simofonik & Christian Effe

Third Stage

18:30 – 19:15 Postino

20:00 – 20:45 Costiera

21:45 – 22:45 Auroro Borealo

00:00 – 01:00 Jolly Mare dj set

Sabato 8 giugno

Main stage

17:45 – 18:30 Halba x foldino

19:15 – 20:00 Luchè

20:45 – 21:45 Gemitaiz

22:45 – 00:00 Salmo

Circus stage

17:00 – 17:45 Giovaneeffe

18:30 – 19:15 Raphael Delaghetto

20:00 – 20:45 Ketama126

21:45 – 22:45 Achille Lauro

00:00 – 00:45 Rumatera

00:45 – 03:00 Core soundsystem w/Electroboogo, Simofonik & Christian Effe

Third stage

17:00 – 17:45 A.Kawa

18:30 – 19:15 Fuera

20:00 – 20:45 Dola

21:45 – 22:45 Sxrrxwland

00:00 – 00:45 Susum dj set

Domenica 9 giugno

Main stage

17:30 – 18:15 Funkasin street band

19:00 – 20:00 Emis Killa

20:45 – 22:00 Maneskin

22:45 – 00:00 J-Ax + Articolo 31

Circus stage

16:45 – 17:30 FGM B-folk band

18:15 – 19:00 Duo bucolico

20:00 – 20:45 Fosco17

22:00 – 22:45 Leo Pari

00:00 – 03:00 Core soundsystem w/Electroboogo, Simofonik & Christian Effe

Third stage

16:45 – 17:30 Bruno Sponchia

18:15 – 19:00 Lee odia

20:00 – 20:45 Nostromo

21:45 – 22:45 Davide Petrella

00:00 – 00:45 Holograph

I prezzi dei biglietti

I biglietti per partecipare a Core Festival sono acquistabili in prevendita su circuito Ticketone, Ticketmaster e DoItYourself. Il prezzo per le singole giornate è di 34,50 euro + d.p., mentre l’abbonamento per i tre giorni costa 88 euro + d.p.. L’ingresso giornaliero è acquistabile anche direttamente alle casse del festival al prezzo intero di 45 euro. Per chi vuole beneficiare dell’accesso alla Terrazza Aperol Spritz, per godersi pienamente l’esperienza dei concerti, è disponibile un biglietto supplementare a 10 euro, acquistabile solo in loco.

Come arrivare al Core Festival

Il Core Festival si terrà in zona Dogana a Treviso, c/o Viale della Serenissima. Sul sito ufficiale si possono trovare tutte le indicazioni utili per arrivare sul posto senza difficoltà, in auto, bus di linea o navetta. Per chi arriva in macchina sono a disposizione diversi parcheggi in prossimità dell’area, appositamente serviti da una navetta gratuita che porta direttamente al festival. È presente anche un parcheggio dedicato per le bici, vicinissimo all’ingresso.