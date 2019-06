Ultimo in concerto ad Acireale: info e scaletta

Dopo aver affrontato i palazzetti dello sport delle principali città d’Italia con soli sold out, il “Colpa delle favole Tour 2019” di Ultimo si avvia verso la conclusione. L’ultimo capitolo della “favola” per il cantautore romano è in programma per il 3 giugno al Pal’Art Hotel di Acireale, in provincia di Catania. Ultima occasione in cui l’artista vincitore della penultima edizione del Festival di Sanremo nella categoria dedicata alle Nuove Proposte farà ascoltare al pubblico i brani estratti dal suo disco più recente, “Colpa delle favole”. L’ultima occasione, almeno se pensiamo ai palasport. Archiviata la tournée, infatti, ad attendere il cantautore romano sono due stadi: con la data zero in programma sabato 29 giugno allo stadio comunale Teghil di Lignano Sabbiadoro (con i biglietti ancora in vendita a partire da 34.50 euro sul sito di TicketOne e presso tutti i punti vendita autorizzati) e, soprattutto, con “La favola”: il concerto in programma il 4 giugno allo stadio Olimpico di Roma, che ha già fatto registrare il tutto esaurito.

Ultimo in concerto al Pal’Art Hotel di Acireale: le info

L’inizio del concerto di Ultimo al Pal’Art Hotel di Acireale è in programma per le 21. Non si trovano più biglietti per lo show né sul sito di TicketOne né presso i punti vendita fisici. Il Pal’Art Hotel si trova al civico 5 di via Pasiano, molto vicino alla stazione ferroviaria dalla città, da cui è quindi raggiungibile a piedi. In alternativa, è possibile arrivarci in auto, provenendo dall’autostrada Messina – Catania o dalla Statale 114 o dall’autostrada Messina – Catania. All’esterno del palazzetto dello sport è presente un parcheggio in grado di ospitare fino a 500 posti auto.

Ultimo in concerto al Pal’Art Hotel di Acireale: la scaletta

La scaletta del concerto di Ultimo al Pal’Art Hotel di Acireale sarà dedicata ancora una volta ai brani estratti da “Colpa delle favole”, l’ultimo disco del cantautore romano. La serata si aprirà proprio sulle note della title-track del disco, per terminare su quelle de “La stazione dei ricordi”, anch’essa appartenente al lavoro più recente dell’artista. Nel mezzo troveranno posto brani come “Il ballo delle incertezze” (vincitore di Sanremo Nuove Proposte 2018), “Rondini al guinzaglio” (canzone attualmente in rotazione radiofonica), “Fateme canta’” (pezzo in dialetto romanesco) e “I tuoi particolari” (classificatosi al secondo posto durante l’ultima edizione del Festival di Sanremo, nella gara riservata ai Campioni).

