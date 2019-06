Tommaso Paradiso: la nuova canzone per il Coro dell'Antoniano

Ci sono le firme di Tommaso Paradiso e del duo Takagi & Ketra, produttori che hanno rivoluzionato il pop contemporaneo, sul testo della nuova canzone del Piccolo Coro dell’Antoniano di Bologna intitolata “Come i pesci, gli elefanti e le tigri”. Le parti corali sono state arrangiate dal maestro Peppe Vessicchio; si può ascoltare il brano sullo Spotify del Piccolo Coro “Mariele Ventre” dell’Antoniano.

L’avanzata pop del Piccolo Coro

Negli ultimi anni l’Antoniano di Bologna ha scelto di far seguire al suo Piccolo Coro la linea delle attuali tendenze musicali, concentrandosi su un approccio decisamente più pop e contemporaneo. Il coro dello Zecchino d’Oro, diretto da Sabrina Simoni, è composto da 60 bambini, tra i 4 e i 12 anni di età. Nel 2017 le voci bianche sono state ospiti del Festival di Sanremo per un medley di alcune fra le canzoni più famose della storia dello Zecchino d’Oro. Il coro è tornato sul palco dell’Ariston anche l’anno successivo insieme all’attore e cantautore Paolo Rossi, per affiancare il gruppo Lo Stato Sociale durante la performance della canzone in gara “Una vita in vacanza”. La band ha cantato insieme ai piccoli dell’Antoniano anche in occasione del concerto in Piazza Maggiore a Bologna, a giugno 2018. Anche un altro celebre cantautore della scena indie-pop del momento si è avvalso della collaborazione del coro: i bambini sono stati ospiti della data bolognese del tour 2019 di Calcutta, andata in scena lo scorso gennaio all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno. Ora, per confermare l’adesione alla nuova musica mainstream italiana, è uscita “Come i pesci, gli elefanti e le tigri”, canzone firmata da Tommaso Paradiso dei Thegiornalisti e dal duo Takagi & Ketra.

Tommaso Paradiso e Takagi & Ketra: le collaborazioni

Non è la prima volta che il frontman dei Thegiornalisti si mette al lavoro con Takagi & Ketra. Da autori, insieme a Calcutta, hanno recentemente composto il nuovo singolo di Loredana Bertè “Tequila e San Miguel”. A marzo 2019 è uscito il brano “La luna e la gatta”, cantato dal trio Jovanotti, Tommaso Paradiso e Calcutta (già certificato disco di platino a soli tre mesi dalla pubblicazione). A inizio 2018 Takagi & Ketra hanno lanciato il singolo “Da sola/In the night”, ancora una volta con la partecipazione di Paradiso e di Elisa (disco di platino). Tutte queste canzoni si sono rivelate delle grandi hit, dei veri e propri tormentoni difficili da far uscire dalla testa. I re del pop italiano contemporaneo hanno lavorato insieme ancora una volta per “Come i pesci, gli elefanti e le tigri”, una curiosa e inaspettata collaborazione con il Coro dell’Antoniano di Bologna. Questa volta il pop sarà cantato dalle voci bianche.

Il testo di “Come i pesci, gli elefanti e le tigri”

Ecco il testo di “Come i pesci, gli elefanti e le tigri”, brano cantato dal Piccolo Coro dell’Antoniano che porta la firma di Tommaso Paradiso e Takagi & Ketra.

Vorrei spegnere la luce non avere più paura del buio

Saltare dalla finestra e volare fino all'ultima stella

Sopra i tetti sopra le case in picchiata accarezzare il mare

E sentire che tutto intorno, tutto intorno sia solo pace

E questa notte dorme già come i pesci, gli elefanti e le tigri

Come le nuvole bianche nel cielo

Andiamo avanti senza fare rumore

Ma con la vita, con la vita nel cuore

Come i pesci gli elefanti e le tigri

Andiamo avanti senza fare rumore

Vorrei prendere la rincorsa arrivare in cima alla collina

Dove il mondo mi parla

Dove spunta la mattina

Ma abbiamo ancora dei sogni

Prima che ci svegli il sole

E questa notte dorme già come i pesci, gli elefanti e le tigri

Come le nuvole bianche nel cielo

Andiamo avanti senza fare rumore

Ma con la vita, con la vita nel cuore

Come i pesci gli elefanti e le tigri

Andiamo avanti senza fare rumore

E questa notte dorme già come i pesci, gli elefanti e le tigri

Come le nuvole bianche nel cielo

Andiamo avanti senza fare rumore

Ma con la vita

E questa notte dorme già come i pesci, gli elefanti e le tigri

Come le nuvole bianche nel cielo

Andiamo avanti senza fare rumore

Ma con la vita, con la vita nel cuore