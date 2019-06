Tedua in concerto, le date del Rumble in the jungle summer tour 2019

Dopo il successo dell’album “Mowgli – Il Disco della Giungla”, Tedua è pronto per dare il via al suo “Rumble in the Jungle Summer Tour 2019”

Con il suo album “Mowgli – Il Disco della Giungla”, Tedua si è portato a casa un disco di Platino e una serie di preziose collaborazioni con i colleghi. Dopo la conquista delle classifiche musicali nazionali, l’artista genovese si prepara a prendere d’assalto i palcoscenici della musica italiana. Ecco tutte le info sul suo “Rumble in the Jungle Summer Tour 2019”

Rumble in the Jungle Summer Tour 2019: le date

È uno dei talenti emergente della scena rap italiana: nella sua carriera, iniziata due anni fa con il disco di debutto “Orange County”, sono i numeri che parlano per lui. Tedua conta oltre un milione di followers su Instagram e ascolti stellari sulle piattaforme di streaming. Per celebrare l’uscita di “Mowgli”, secondo disco studio della sua carriera pubblicato il 2 marzo 2018 per la Sony Music, il rapper prende il largo e si imbarca in un ricco tour dedicato ai suoi successi. Di seguito, l’elenco completo delle date fino adesso annunciate per il suo “Rumble in the Jungle Summer Tour 2019”:

8 giugno, Darfo Boario (BS) @ Emotion Music Pool Festival

13 luglio, Venezia @ Home Festival

20 luglio, Locarno (CH) @ Vanilla Club

27 luglio, Gallipoli (LE) @ Sottosopra, Ten Club

12 agosto, Follonica (GR) @ Follonica Summer Festival

21 agosto, Brescia @ Festa di Radio Onda D’Urto

22 agosto, Vinadio (CN) @ Balla Coi Cinghiali

30 agosto, Forte dei Marmi (LU) @ La Capannina

5 settembre, Vicenza @ Villa Bonin

6 settembre, Lanzada (SO) @ Dreamland Music Festival

14 settembre, Crema @ Shire Music Festival

I biglietti per gli spettacoli dal vivo di Tedua sono disponibili nei rispettivi store e sul circuito di prevendita digitale TicketOne per alcune delle date più importanti. Per motivi di bagarinaggio, non sarà possibile acquistare più di 10 biglietti ad account. Sul palco insieme a Tedua ci sarà il produttore dell’ultimo disco, Chris Nolan. Il tour è organizzato e ideato a Thaurus Live, agenzia di booking e management molto amata dal panorama rap italiano.

Nel corso di questa nuova serie di live, il rapper si esibirà in una serie di brani estratti dal suo ultimo album, nonché i grandi successi che hanno segnato la sua breve ma intensa carriera, come ad esempio “La legge del più forte” (10 milioni di visualizzazioni su YouTube), “Burnout” e “Vertigini”.

Il successo di Tedua

Mario Molinari in arte Tedua nasce a Genova nel 1994. Quando ha solo 3 anni viene affidato a una famiglia, per poi passare alle cure della nonna milanese e tornare infine, in adolescenza, nella periferia genovese. È qui che il cantante entra il contatto col rap, passione che troverà coronamento nel 2015 con la pubblicazione del mixtape “Aspettando Orange County”, nel quale collabora con Sfera Ebbasta, Ghali, Rkomi, Izi e Vaz Tè.