Ecco Matt0, il nuovo singolo è Strongman: il video

Un messaggio sociale molto forte è contenuto in E' Strongman il nuovo singolo di MattO : tra problemi sociali e paura per il futuro il cantautore fa un ritratto della nostra epoca: guarda il video

E' Strongman il nuovo singolo di MattO registrato negli studi di Lakehouse Music a Asbury Park nel New Jersey. L’ultimo lavoro cantautorale di MattO, arrangiato da Jon Leidersdorff, suo produttore, parla della condizione politica dei paesi autocratici come la Russia, Turchia, Egitto, Filippine e Brasile, ma tocca anche tematiche molto più vicine all'Italia, come il continuo avanzare del populismo in tutti i paesi occidentali, attraverso la semplificazione di problematiche sociali e il terrore verso l'ignoto: "Politici che, indifferentemente dal loro partito politico, si disinteressano del bene pubblico - racconta l’artista - al solo fine di potersi arricchire sulle spalle del popolo". Il video trasmette un messaggio particolare attraverso il quale anche le immagini fanno vedere quanto MattO risulti immerso in questo scenario.

MattO vive la sua vita tra la Svizzera tedesca e gli Stati Uniti. È musicista, paroliere e produttore discografico. Dopo aver avuto fama internazionale come autore di svariati brani, ha deciso di intraprendere la carriera di cantautore. Il suo ultimo album The Future of Your Past, infatti, è frutto di anni di lavoro, di studio e come dice lo stesso artista, non sarebbe stato possibile se non avesse incontrato anche quei giovani talenti che lo hanno ispirato verso nuove sonorità.