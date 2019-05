Vasco Rossi, sei concerti a San Siro: info e scaletta

Entra nel vivo il “Non Stop Live 2019” di Vasco Rossi, la tournée che ha visto la sua data zero allo stadio Teghil di Lignano Sabbiadoro, in provincia di Udine, e che ora proseguirà con ben sei concerti in programma allo stadio San Siro di Milano.

Vasco Rossi: le info dei sei concerti a San Siro

I sei concerti di Vasco Rossi a San Siro sono in programma l’1, il 2, il 6, il 7, l’11 e il 23 giugno. Si tratta del record assoluto di date nello stadio milanese all’interno dello stesso tour. A detenere il record precedente – di quattro concerti – era lo stesso rocker di Zocca, con la tournée andata in scena nel 2011. I biglietti per i sei show sono in vendita sul circuito Viva Ticket. L’inizio dei concerti è in programma per le 21, ma le porte di San Siro apriranno già nel primo pomeriggio, per consentire l’ingresso anticipato ai fan. Chiunque abbia acquistato in prevendita il biglietto per il concerto ha diritto a un abbonamento giornaliero della linea Atm dell’autobus e della metropolitana. Inoltre, l’azienda di trasporti milanese ha implementato le corse notturne, prolungando l’orario di apertura della metropolitana. Nella giornata del concerto, rimarranno chiuse le fermate della metropolitana San Siro Ippodromo e Segesta, il consiglio quindi è quello di utilizzare le vicine fermate di San Siro Stadio e Lotto. All’esterno della struttura, sono presenti degli ampi parcheggi. Ma in alternativa è possibile servirsi dei parcheggi scambiatori di Lampugnano e Bisceglie (da questi due partirà una navetta in direzione San Siro) e Molino Dorino, presso le fermate della metropolitana.

Vasco Rossi: la scaletta dei sei concerti a San Siro

La scaletta ipotizzata per i sei concerti di Vasco Rossi allo stadio San Siro di Milano si basa sui due show già andati in scena a Lignano: le prove generali aperte ai soli fan e la data zero, con prelazione agli iscritti al fan club del Blasco. L’inizio del concerto è sulle note di “Qui si fa la storia”, come fosse una specie di manifesto programmatico dell’intera serata. Nel corso della scaletta trovano posto brani storici della discografia del Komandante: da “C’è chi dice no” a “Rewind”, da “Vivere” a “Senza parole”, passando per “Sally”, “Siamo solo noi” e “Vita spericolata”. Prima della conclusione, affidata come sempre ad “Albachiara”, anticipata da “Canzone” con il classico saluto a Massimo Riva.

